Los frentes que la CNTE dejó abiertos: el inviable cambio en las pensiones y las plazas docentes

Sin embargo, la irresolución de estas exigencias deja la puerta abierta a los maestros para retomar después las protestas.

La batalla por el control de las plazas

Más allá de los bloqueos, los plantones y las demandas inmediatas, lo que se juega detrás de la huelga de la CNTE es el control de las plazas docentes, es decir, la definición de quién decide el ingreso, la permanencia y promoción dentro del sistema educativo.

De acuerdo con especialistas, el manejo de la carrera magisterial es fundamental porque ha marcado la gobernanza educativa durante décadas.

Erik Avilés, especialista en política educativa de Mexicanos Primero, reconoce que las demandas de la CNTE son legítimas porque la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) arrastra vacíos legales e irregularidades desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con la reforma educativa de 2013 se instauró el Servicio Profesional Docente, mediante el cual se aplicaba un examen a los maestros para la asignación de plazas. Pero este modelo no logró acabar con la discrecionalidad ni la corrupción en estos procesos.

Por ejemplo, detalla Avilés, muchos maestros con los mejores resultados en el concurso no recibían la plaza dentro de las fechas legales. Las autoridades encargadas dejaban caducar los plazos para luego designar a los profesores cercanos a ellas, aunque no cumplieran con los requisitos de idoneidad. Asegura que algunas plazas próximas a los domicilios de los maestros se vendían hasta en 70,000 pesos.

Los maestros levantan las casas de campaña del plantón que mantenían en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una nueva reforma educativa. Desapareció el Servicio Profesional Docente y la evaluación a los maestros.