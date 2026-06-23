Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Los frentes que la CNTE dejó abiertos: el inviable cambio en las pensiones y las plazas docentes

La CNTE asegura que después retomará sus protestas hasta lograr el regreso al sistema de pensiones sin Afores y un cambio en el modelo de carrera magisterial.
mar 23 junio 2026 07:00 PM
Añadir Expansión Política en Google
cnte
La CNTE intentó frenar actividades mundialistas durante las tres semanas de junio que mantuvo su huelga nacional. (Foto: Cuartoscuro )

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron la huelga 20 días después a pesar de que no consiguieron que el gobierno resolviera todas sus demandas. Pero sí obtuvieron dos logros relevantes: bonos económicos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y una ruta de trabajo para cambiar el modelo de carrera magisterial.

El gobierno se negó a abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y modificar el sistema de pensiones, dos demandas centrales de la CNTE.

Publicidad

Sin embargo, la irresolución de estas exigencias deja la puerta abierta a los maestros para retomar después las protestas.

La batalla por el control de las plazas

Más allá de los bloqueos, los plantones y las demandas inmediatas, lo que se juega detrás de la huelga de la CNTE es el control de las plazas docentes, es decir, la definición de quién decide el ingreso, la permanencia y promoción dentro del sistema educativo.

Para saber más

sheinbaum dinero no es para la cnte.jpeg
presidencia

Los 800 mdp son para la educación de los niños y no para la CNTE, afirma Sheinbaum

De acuerdo con especialistas, el manejo de la carrera magisterial es fundamental porque ha marcado la gobernanza educativa durante décadas.

Erik Avilés, especialista en política educativa de Mexicanos Primero, reconoce que las demandas de la CNTE son legítimas porque la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) arrastra vacíos legales e irregularidades desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con la reforma educativa de 2013 se instauró el Servicio Profesional Docente, mediante el cual se aplicaba un examen a los maestros para la asignación de plazas. Pero este modelo no logró acabar con la discrecionalidad ni la corrupción en estos procesos.

Por ejemplo, detalla Avilés, muchos maestros con los mejores resultados en el concurso no recibían la plaza dentro de las fechas legales. Las autoridades encargadas dejaban caducar los plazos para luego designar a los profesores cercanos a ellas, aunque no cumplieran con los requisitos de idoneidad. Asegura que algunas plazas próximas a los domicilios de los maestros se vendían hasta en 70,000 pesos.

CNTE retira plantón de la Ciudad de México
Los maestros levantan las casas de campaña del plantón que mantenían en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

En 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una nueva reforma educativa. Desapareció el Servicio Profesional Docente y la evaluación a los maestros.

Publicidad

En su lugar creó la Usicamm. Pero el nuevo organismo tampoco erradicó los vicios del sistema.

“Todos esos mecanismos que estaban en 2013 permanecen intactos en la reforma de Usicamm de 2019 y ahora son la queja constante”, asegura el experto.

El especialista ilustra con un caso reciente. Dos profesores de Michoacán que hablan purépecha ganaron este año el concurso docente para obtener una plaza en educación indígena. Sin embargo, el sistema no solo les asignó una escuela fuera de su comunidad de residencia, sino un plantel donde se habla náhuatl.

"Es como si contrataras a un maestro de inglés, pero lo mandas a impartir ruso", lamenta.

La ley general de Usicamm está más goleada que Guillermo Ochoa, está por todas partes diseñada a modo para ser pervertida.
Erik Avilés, especialista en política educativa de Mexicanos Primero.

Las comisiones mixtas

El especialista subraya que es necesario mejorar el sistema, pero también advierte que no puede hacerse regresando al anterior modelo de comisiones mixtas. Se trata de un esquema donde las autoridades educativas y las representaciones sindicales decidían conjuntamente quiénes ingresarían y quiénes no al sistema educativo.

Publicidad

“Ahí prevalecían la herencia de plazas, la repartición de plazas, es decir, proponían personas incondicionales”, apunta. “Con el paso de los años, todos los secretarios de educación tenían a sus pequeñas hordas de incondicionales, inamovibles al interior de la secretaría”.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, aseguró hace una semana que el gobierno federal no regresará a ese esquema y mantendrá el control de las plazas docentes.

A partir de agosto se realizará una consulta en cada escuela del país para que todo el magisterio aporte ideas para el diseño del nuevo modelo de carrera.

Sin embargo, advierten los especialistas, el punto clave no es si el gobierno o los sindicatos mantienen el control de las plazas, sino que realmente se asignen conforme a la capacidad e idoneidad de los mejores docentes.

“Si tú determinas quién es el profesor, quién es el director y a qué escuela va, entonces determinas la gobernanza del sistema educativo”, explica Marco Antonio Fernández, director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

El especialista coincide en que volver a las comisiones mixtas sería un retroceso porque en el pasado estuvieron asociadas con prácticas de corrupción y control político de las plazas.

“No había forma de tener mejor calidad de aprendizaje porque las promociones respondían más a criterios sindicales, de conectes y corrupción que al mérito profesional”, afirma el también responsable del Programa de Educación y Anticorrupción de México Evalúa.

La discusión sobre las plazas docentes y la gobernanza educativa, subraya, ocurre en un contexto marcado por los bajos resultados académicos del país y por problemas estructurales de aprendizaje.

No habrá movilidad social ni desarrollo mientras persistan estos problemas de corrupción y captura del sistema educativo.
Marco Antonio Fernández, especialista en política educativa.

Las pensiones, demanda clave del magisterio

Ambos especialistas reconocen que la situación precaria de los docentes hace que la CNTE siga vigente y sus demandas sean legítimas.

La mayoría de los profesores ganan hasta dos salarios mínimos y, con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, las pensiones se administran en cuentas individuales e impiden que los trabajadores se retiren con el 100% del último salario que percibieron. Al jubilarse, difícilmente reciben una pensión que supere un salario mínimo.

Sin embargo, explican, resulta inviable regresar al modelo de pensiones solidarias.

Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), explica que el envejecimiento acelerado de la población presiona al sistema de jubilaciones.

Te puede interesar

Sheinbaum Plan Justicia San Quintín
México

“¡Claudia, mentiste!”, reclaman maestros a la presidenta en Baja California

Bajo el modelo anterior, indica, instituciones como el IMSS y el ISSSTE ya no contaban con recursos suficientes para sostener las obligaciones de pensiones, lo que llevó a la reforma hacia cuentas individuales para hacer el sistema financieramente más sostenible en el largo plazo.

Sobre la propuesta de revertir la Ley del ISSSTE de 2007, advirtió que no es viable desde el punto de vista fiscal, pues conlleva un costo de unos 7 billones de pesos.

“Es muy difícil imaginar destinar recursos a eso si actualmente ya consumimos como 10 puntos del PIB entre deuda y pensiones”, dice en el podcast Política y otros datos.

Pero subraya que el debate no solo es presupuestal, sino también de justicia intergeneracional: cualquier decisión sobre el sistema de pensiones impacta no solo a los trabajadores actuales, sino también a las generaciones futuras, que serían quienes sostendrían financieramente los compromisos adquiridos hoy.

Tags

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad