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México

SEP consultará este viernes a maestros para desaparecer la Usicamm y cambiar reglas de plazas docentes

El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que la consulta sobre la carrera magisterial se llevará a cabo escuela por escuela, como prometió la presidenta Sheinbaum.
vie 30 octubre 2026 09:42 AM
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Normalistas Oaxaca protestan para exigir contratación inmediata y eliminación de la Usicamm. Sostienen cartulinas amarillas con sus mensajes de protesta.
Normalistas egresados de Oaxaca protestan para exigir contratación inmediata y eliminación de la Usicamm. (Foto: Carolina Jiménez/Cuartoscuro)

Las maestras y los maestros decidirán este viernes sobre la desaparición de la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros ( Usicamm ) . A través de una consulta pública, que se realizará en todas las escuelas del país, opinarán sobre los cambios que quieren para el modelo de promoción y asignación de plazas docentes.

"Como se comprometió nuestra presidenta, Usicamm desaparece", declaró Mario Delgado, secretario de Educación Pública, al comparecer este jueves en la Cámara de Diputados por el análisis del Segundo Informe de Gobierno.

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Mario Delgado protesta, con una bandera de México detrás, en la Cámara de Diputados, donde comparece ante la Comisión de Educación el 29 de octubre de 2026, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mario Delgado comparece ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. (Foto: SEP)


Desaparición de la Usicamm

La desaparición de la Usicamm es una antigua demanda de los maestros mexicanos y fue un compromiso de gobierno de Claudia Sheinbaum. En junio pasado, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE) protestaron en el marco del Mundial de Futbol 2026 para exigir el cumplimiento de esa promesa, entre otras demandas.

El 11 de junio, antes de la inauguración de la Copa de la FIFA, la presidenta prometió una consulta nacional directa a los maestros para definir el futuro de la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros.


Delgado explicó que en agosto pasado se aplicó un cuestionario diagnóstico para detectar las principales inquietudes del magisterio y llevarlas a la consulta, en el que participaron 400,000 docentes. Y este viernes se realizará la consulta nacional.

"El día de mañana se llevará a cabo, en todas las escuelas del país, la consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan la nueva relación que debe existir entre el Estado mexicano y el magisterio, donde se garantice la transparencia y el respeto absoluto a sus derechos laborales", informó.

La Usicamm fue creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fruto de la reforma educativa de 2019 que intentó echar para atrás la reforma educativa de 2013, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, los maestros terminaron en contra de ambas enmiendas. Con el priista entró en operación el Servicio Profesional Docente, pero los docentes denunciaron que este modelo tenía un carácter punitivo y afectaba sus derechos laborales.

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Así que fue sustituido por la Usicamm. No obstante, los maestros también rechazaron este mecanismo por considerar que no eliminó todos los vicios del pasado.

A través de la consulta nacional, las autoridades esperan llegar a un acuerdo con el magisterio para crear un nuevo sistema de asignación de plazas y promoción docente .

“Se acabó la persecución y la estigmación del magisterio”, agregó Delgado.

Becas del Bienestar alcanzan cobertura universal

Ante los diputados de la Comisión de Educación, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó también que el programa de becas para educación básica y media superior llegó al 100% de los alumnos.

"Por primera vez en la historia de México, todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatorias públicas llegan a la escuela con una beca bajo el brazo. Hemos alcanzado la cobertura universal", aseguró.

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En total, considerando todos los niveles educativos, 22 millones de estudiantes cuentan con una beca en 2026, una de las estrategias del gobierno federal para evitar el abandono escolar por falta de recursos económicos.

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"Las Becas para el Bienestar son el programa social con el mayor número de beneficiarios en el país", sostuvo Mario Delgado.

Además, expuso que la infraestructura de 73,000 planteles, donde aprenden 8.8 millones de estudiantes, ha recibido mantenimiento a través del programa La Escuela Es Nuestra.

Disminuye analfabetismo

Durante la comparecencia, el secretario destacó el decreto del gobierno federal para que las redes sociales bajen de inmediato contenidos violentos e informen a las autoridades en caso de que detecten una publicación que incite a una agresión real. También presumió el decreto que regula el uso de celulares en las escuelas. Ambos entran en vigor este año.

"Las plataformas tienen responsabilidad, deben asumirla, sobre todo en cuanto a contenidos que promueven actos violentos", señaló.

Además, Delgado aseguró que México logró frenar el analfabetismo. Según datos del Inegi, la tasa de analfabetismo es de 3.8%, por debajo del 4%, la referencia internacional para declarar a un país libre de analfabetismo.

"El INEA ha tenido un logro histórico. El viejo sueño de Vasconcelos de alfabetizar a nuestro país, que arranca en 1921, se concreta 105 años después", indicó.

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