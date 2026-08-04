Maestros son descubiertos haciendo trampa en examen para la promoción docente de Usicamm

En las fotografías se observa a profesores que usaron el celular durante el examen, que suplantaron su identidad o compartieron las respuestas de la prueba.

"Recordamos que las conductas indebidas son motivo de baja, en las imágenes les compartimos ejemplos de algunas personas que tuvieron comportamiento inapropiado durante la aplicación", publicó la Usicamm el domingo pasado.

Dos días antes del examen, el organismo presentó una denuncia formal contra una persona que ofreció vender las respuestas del examen docente a cambio de 8,000 pesos y emitió un aviso a los maestros para que no "dejarse engañar por conductas fraudulentas".

La aplicación del Instrumento de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes es un examen para la promoción horizontal docente. Es decir, lo presentan voluntariamente los maestros que buscan un incremento salarial e incentivos económicos por méritos y desarrollo profesional.

En el examen del sábado pasado se registró una participación de 52,974 docentes y el domingo se esperaba que otros 48,253 presentarán la prueba.

La Usicamm exhibió imágenes de docentes haciendo trampa. (Foto: Usicamm)

Los señalamientos de trampa en esta prueba llegan en medio de una polémica similar en la UNAM, universidad que detectó casos de fraude, trampa y otras irregularidades en su examen de ingreso a licenciatura 2026.

Este sistema de carrera magisterial ha sido cuestionado por el magisterio. Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han solicitado eliminar la Usicamm.

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió atender esa demanda desde su campaña presidencial. Y este año, tras una huelga indefinida de la CNTE, las autoridades anunciaron una consulta en las escuelas.