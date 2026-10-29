Calendario de pagos de la pensión Bienestar: los adultos mayores reciben 6,400 pesos en estos días

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario del pago de las Pensiones del Bienestar, que corresponde al bimestre noviembre-diciembre, y que será la última dispersión de este 2026.
En la Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal recordó que el dinero de los distintos programas del Bienestar se recibe en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día porque el apoyo permanece en la tarjeta.
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Calendario de las Pensiones del Bienestar
Este pago corresponde al bimestre noviembre- diciembre
El calendario de basa con la letra del primer apellido del beneficiario, por lo que queda de la siguiente manera:
Día / Letra
Martes 3 de noviembre A
Miércoles 4 de noviembre B
Jueves 5 de noviembre C
Viernes 6 de noviembre C
Sábado 7 y domingo 8 de noviembre no hay depósitos
Lunes 9 de noviembre D,E,F
Martes 10 de noviembre G
Miércoles 11 de noviembre G
Jueves 12 de noviembre H,I,J,K
Viernes 13 de noviembre L
Sábado 14 y domingo 15 de noviembre no hay depósitos.
Lunes 16 de noviembre tampoco hay depósitos por ser día feriado; los pagos se reanudan el martes 17.
Martes 17 de noviembre M
Miércoles 18 de noviembre M
Jueves 19 de noviembre N,Ñ,O
Viernes 20 de noviembre P,Q
Sábado 21 y domingo 22 de noviembre no hay pagos.
Lunes 23 de noviembre R
Martes 24 de noviembre R
Miércoles 25 de noviembre S
Jueves 26 de noviembre T,U,V
Viernes 27 de noviembre W,X,Y,Z
¿Cuánto reciben de Pensión Bienestar?
Los adultos mayores recibirán 6,400 pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre y que corresponde al último de este 2026.
Pensión Mujeres con Bienestar; el apoyo es de 3,100 pesos y está destinado a mujeres de 60 a 64 años.
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Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; el apoyo es de 3,100 pesos bimestrales para los beneficiarios del programa.
Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; el apoyo va de los 1,650 hasta los 3,720 dependiendo de las condiciones de salud, la edad y la modalidad del beneficiario.
El pago para los beneficiarios del programa Sembrando Vida se realizará el miércoles 11 de noviembre y recibirán 6,450 pesos.
Los pagos se realizan directamente mediante el Banco del Bienestar, como parte del esquema de entrega directa de los Programas para el Bienestar. La dispersión no contempla intermediarios y el calendario permite identificar previamente cuándo corresponde el depósito según la inicial del primer apellido.
¿Cómo revisar mi saldo en la tarjeta del Banco del Bienestar?
A través de la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.
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Leticia Ramírez Amaya presentó un video durante la conferencia de prensa que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional en donde un adulto mayor compartió su experiencia al recibir la Pensión del Bienestar, un apoyo que se extiende a miles de beneficiarios, destacó la titular de la Secretaría de Bienestar.