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México

Sheinbaum, AMLO y Peña Nieto despiden a Cuauhtémoc Cárdenas con mensajes sobre su legado

El exfundador del PRD y tres veces candidato presidencial murió a los 92 años de edad. Políticos y funcionarios resaltaron su legado a la vida política de México.
jue 29 octubre 2026 07:29 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum y los exmantarios Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto.
La presidenta Claudia Sheinbaum y los exmantarios Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. (Cuartoscuro)

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años, generó reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los expresidentes Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y otras figuras políticas y funcionarios, quienes destacaron su papel en la transformación de la vida democrática de México.

El fundador del PRD, tres veces candidato presidencial y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue reconocido como una figura clave en la ruptura del sistema de partido hegemónico y en la construcción de una izquierda democrática.

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Uno de los primeros políticos en manifestar sus condolencias por el fallecimiento fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó en redes sociales como el precursor del movimiento democrático de México.

"Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", escribió.

Entre López Obrador y Cárdenas hubo un distanciamiento cuando él era presidente de México. El ingeniero pasó de manifestarle su apoyo a criticarle, mientras que el político originario de Tabasco llegó a verlo como un adversario político.

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Sheinbaum lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país.

"Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos", escribió Sheinbaum.


La noche de este miércoles, la presidenta agregó que Cárdenas se mantuvo fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

"Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación", añadió.

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El expresidente Enrique Peña Nieto afirmó por su parte que su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia deja una “huella imborrable” en la historia contemporánea del país.

“Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, escribió el mandatario emanado del PRI en sus redes sociales.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que Cárdenas dejará una profunda huella en su historia, pues abrió caminos de libertad para las generaciones venideras.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también se sumó a las condolencias por el deceso de Cárdenas, a quien calificó como una figura fundamental de la izquierda mexicana.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que Cárdenas fue un referente indiscutible de la izquierda mexicana.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó a Cárdenas como un hombre generoso.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, destacó que Cárdenas y su participación en las elecciones presidenciales de 1988 fue clave para abrir caminos a la izquierda mexicana.

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Políticos de oposición también lamentaron la muerte de Cárdenas. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, afirmó que fue un hombre que contribuyó a la democracia de México.

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Alejandro Moreno, líder del PRI, se sumó a las condolencias por la muerte del ingeniero Cárdenas y aseguró que dejó una huella en la historia democrática de México.

Desde el extranjero, el recién electo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también expresó sus condolencias por la muerte de Cárdenas, quien dijo desempeñó un papel fundamental en la lucha por la soberanía y en la promoción de políticas orientadas a la igualdad social.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel también expresó su solidaridad con México por la "tan sensible pérdida" tras la muerte del fundador del PRD.

"Transmito sentidas condolencias a familiares y amigos del querido compañero Cuauhtémoc Cárdenas, entrañable amigo de Cuba, quien siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe", publicó en redes sociales.

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Claudia Sheinbaum AMLO Cuauhtémoc Cárdenas

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