Sheinbaum, AMLO y Peña Nieto despiden a Cuauhtémoc Cárdenas con mensajes sobre su legado

Uno de los primeros políticos en manifestar sus condolencias por el fallecimiento fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó en redes sociales como el precursor del movimiento democrático de México.

"Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", escribió.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Entre López Obrador y Cárdenas hubo un distanciamiento cuando él era presidente de México. El ingeniero pasó de manifestarle su apoyo a criticarle, mientras que el político originario de Tabasco llegó a verlo como un adversario político.



Sheinbaum lo describió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país.

"Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos", escribió Sheinbaum.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026



La noche de este miércoles, la presidenta agregó que Cárdenas se mantuvo fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

"Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación", añadió.



El expresidente Enrique Peña Nieto afirmó por su parte que su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de la democracia deja una “huella imborrable” en la historia contemporánea del país.

“Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, escribió el mandatario emanado del PRI en sus redes sociales.