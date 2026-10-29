Mario Delgado comparece ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. (Foto: SEP)





Desaparición de la Usicamm

La desaparición de la Usicamm es una antigua demanda de los maestros mexicanos y fue un compromiso de gobierno de Claudia Sheinbaum. En junio pasado, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE) protestaron en el marco del Mundial de Futbol 2026 para exigir el cumplimiento de esa promesa, entre otras demandas.

El 11 de junio, antes de la inauguración de la Copa de la FIFA, la presidenta prometió una consulta nacional directa a los maestros para definir el futuro de la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros.

🔴 #EnVivo | Comparecencia del secretario de Educación Pública, @mario_delgado, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para dar cuenta los grandes avances que se han tenido en materia educativa en el gobierno de nuestra presidenta @Claudiashein. https://t.co/6bJ53SN0La — SEP México (@SEP_mx) October 29, 2026



Delgado explicó que en agosto pasado se aplicó un cuestionario diagnóstico para detectar las principales inquietudes del magisterio y llevarlas a la consulta, en el que participaron 400,000 docentes. Y este viernes se realizará la consulta nacional.

"El día de mañana se llevará a cabo, en todas las escuelas del país, la consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan la nueva relación que debe existir entre el Estado mexicano y el magisterio, donde se garantice la transparencia y el respeto absoluto a sus derechos laborales", informó.

La Usicamm fue creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fruto de la reforma educativa de 2019 que intentó echar para atrás la reforma educativa de 2013, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, los maestros terminaron en contra de ambas enmiendas. Con el priista entró en operación el Servicio Profesional Docente, pero los docentes denunciaron que este modelo tenía un carácter punitivo y afectaba sus derechos laborales.