"Las Becas para el Bienestar son el programa social con el mayor número de beneficiarios en el país", sostuvo Mario Delgado.
Además, expuso que la infraestructura de 73,000 planteles, donde aprenden 8.8 millones de estudiantes, ha recibido mantenimiento a través del programa La Escuela Es Nuestra.
Disminuye analfabetismo
Durante la comparecencia, el secretario destacó el decreto del gobierno federal para que las redes sociales bajen de inmediato contenidos violentos e informen a las autoridades en caso de que detecten una publicación que incite a una agresión real. También presumió el decreto que regula el uso de celulares en las escuelas. Ambos entran en vigor este año.
"Las plataformas tienen responsabilidad, deben asumirla, sobre todo en cuanto a contenidos que promueven actos violentos", señaló.
Además, Delgado aseguró que México logró frenar el analfabetismo. Según datos del Inegi, la tasa de analfabetismo es de 3.8%, por debajo del 4%, la referencia internacional para declarar a un país libre de analfabetismo.
"El INEA ha tenido un logro histórico. El viejo sueño de Vasconcelos de alfabetizar a nuestro país, que arranca en 1921, se concreta 105 años después", indicó.