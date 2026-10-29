Muere Andrés Mendoza, el feminicida conocido como el Monstruo de Atizapán

¿Qué hizo el Monstruo de Atizapán?

En mayo de 2021, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Andrés Filomeno, quien había sido identificado como posible feminicida serial.

El hombe fue detenido el 14 de mayo de 2021, luego de que Reyna, una mujer de 34 años, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en la colonia San Juan Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Tres días después de que Reyna fue reportada como desaparecida, la Fiscalía dio con Andrés. Autoridades solicitaron una orden de cateo para su domicilio, en donde fueron localizados los restos de la mujer, quien fue asesinada en ese mismo sitio.

El caso del feminicida serial de Atizapán conmocionó al país. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )



Las autoridades también hallaron restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado, bolsas de mujer y otros indicios, como libretas con varios nombres, casetes de video y maquillaje de otras mujeres, víctimas de feminicidio.

El caso conmocionó al país porque el presunto asesino habría confesado que cometió más de 30 crímenes en las últimas dos décadas. Se le condenó por 19 casos.

En marzo de 2022, Andrés Filomeno fue condenado a cientos de años de prisión por la acumulación de sentencias.