Al ser cuestionada sobre las versiones que vinculan la detención del exfuncionario con un supuesto acuerdo entre el gobierno federal y la administración de Chihuahua, Sheinbaum rechazó las especulaciones y sostuvo que la investigación en contra de Jáuregui deriva de las presuntas irregularidades en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización federal correspondiente.

“Nosotros no hacemos un pacto, imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel, no pues no”, señaló la presidenta, quien insistió en que corresponde a las fiscalías investigar los hechos y presentar las pruebas ante las autoridades judiciales.

La mandataria también cuestionó las versiones sobre un eventual beneficio político para Campos y aseguró que el procedimiento en contra del exfiscal debe seguir los cauces legales.

La presidenta atribuyó así al “periodismo de chismes” el rumor de que dará a la gobernadora Campos una embajada.

Añadió que tampoco exoneró a Maru Campos de toda responsabilidad por el operativo en contra del narcolaboratorio en Chihuahua: "No es mi papel, en todo caso es el papel de la Fiscalía (FGR) investigar”.

Sheinbaum enfatizó que será la FGR la que presente las pruebas en contra de Jáuregui por traición a la patria al tiempo que insistió en que el exfiscal violó la Ley de Seguridad Nacional que establece de forma clara cómo un agente o cualquier autoridad puede tener relaciones con autoridades de otros países.