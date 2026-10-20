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Yo no exoneré a Maru Campos ni pacté con ella, afirma Sheinbaum

La presidenta rechazó que exista un acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, relacionado con la investigación en contra de Jáuregui y la participación de agentes de EU en un operativo antidrogas.
mar 20 octubre 2026 09:28 AM
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Claudia Sheinbaum habla detrás del atril presidencial durante su conferencia matutina, con la bandera de México al fondo.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionado con la investigación contra el exfiscal César Jáuregui. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para proceder en contra del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno a cambio de ofrecerle una embajada a la mandataria panista.

“Para decirlo con absoluta claridad. La justicia está por encima, incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Eso lo digo con toda claridad”, afirmó durante la conferencia matutina.

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Al ser cuestionada sobre las versiones que vinculan la detención del exfuncionario con un supuesto acuerdo entre el gobierno federal y la administración de Chihuahua, Sheinbaum rechazó las especulaciones y sostuvo que la investigación en contra de Jáuregui deriva de las presuntas irregularidades en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara, en el que participaron agentes estadounidenses sin la autorización federal correspondiente.

“Nosotros no hacemos un pacto, imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel, no pues no”, señaló la presidenta, quien insistió en que corresponde a las fiscalías investigar los hechos y presentar las pruebas ante las autoridades judiciales.

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La mandataria también cuestionó las versiones sobre un eventual beneficio político para Campos y aseguró que el procedimiento en contra del exfiscal debe seguir los cauces legales.

La presidenta atribuyó así al “periodismo de chismes” el rumor de que dará a la gobernadora Campos una embajada.

Añadió que tampoco exoneró a Maru Campos de toda responsabilidad por el operativo en contra del narcolaboratorio en Chihuahua: "No es mi papel, en todo caso es el papel de la Fiscalía (FGR) investigar”.

Sheinbaum enfatizó que será la FGR la que presente las pruebas en contra de Jáuregui por traición a la patria al tiempo que insistió en que el exfiscal violó la Ley de Seguridad Nacional que establece de forma clara cómo un agente o cualquier autoridad puede tener relaciones con autoridades de otros países.

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El caso en contra de Jáuregui se relaciona con un operativo en Chihuahua para realizar actividades vinculadas con instalaciones de producción de drogas sintéticas, en donde dos agentes del Gobierno de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos murieron en un accidente automovilístico relacionado con esos hechos, lo que abrió cuestionamientos sobre la participación de personal extranjero en actividades de seguridad dentro del territorio nacional.

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Sheinbaum explicó que, tras conocerse la presencia de los agentes estadounidenses, el gobierno federal revisó si contaban con las autorizaciones previstas en la legislación mexicana y, según la mandataria, los agentes no tenían permiso para participar en ese tipo de actividades.

Agregó que, tras conocerse la presencia de los agentes estadounidenses, el gobierno federal revisó si contaban con las autorizaciones previstas en la legislación mexicana y, según la mandataria, los agentes no tenían permiso para participar en ese tipo de actividades.

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La presidenta también cuestionó las condiciones en las que se realizó el operativo, durante la noche y en una carretera sinuosa de la Sierra Tarahumara, y consideró que la movilización implicó riesgos que debieron evitarse.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Chihuahua

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