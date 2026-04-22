Operativo contra "el Guano" Guzmán, hermano del "Chapo": Harfuch confirma movilización en Badiraguato

Miles de homicidios se han registrado desde entonces en la región, además de que se han registrado cientos de desapariciones. Badiraguato es considerada la cuna del Cártel de Sinaloa, pues ahí nacieron y crecieron personajes como 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero.

Operativo en Badiraguato, Sinaloa

Los agentes mexicanos utilizaron helicópteros Black Hawk durante el operativo en el municipio sinaloense.

Cuestionado sobre el operativo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que hay detenidos, pero no reveló las identidades.

''Se están desarrollando acciones operativas en Sinaloa, en Badiraguato y alrededores, hay acciones de la Defensa Nacional, hay detenidos, las acciones continúan'', dijo.

Medios locales reportaron la presunta captura de 'El Guano', sin embargo, Harfuch no confirmó la información.

El gobernador Rubén Rocha Moya tambien dijo que no está enterado de quién o quiénes fueron detenidos en la región.

Aureliano es uno de los personajes más involucrados en la guerra iniciada en Sinaloa tras la captura de Ismael Zambada García, 'El Mayo'. Su papel ha favorecido a 'Los Chapitos' en su enfrentamiento armado.