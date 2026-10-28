De denunciar que lo secuestraron a admitir sus crímenes: las tres cartas de “El Mayo” Zambada

Hasta antes de su captura, “El Mayo” se distinguió por mantener un perfil bajo y evitar la exposición pública. Sin embargo, sus escritos revelaron su versión de los hechos que rodearon su traslado a Estados Unidos, sus reclamos al gobierno mexicano y, finalmente, su arrepentimiento por la trayectoria criminal que marcó su vida.

La primera carta: el secuestro

El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada fue presuntamente citado a una reunión en Sinaloa por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con su versión, fue secuestrado y trasladado por la fuerza en un avión privado a Estados Unidos.

Días después de su detención, Zambada difundió una carta en la que negó que se haya entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses y aseguró que su llegada a ese país fue resultado de un secuestro.

“Deseo decir desde el principio que no me entregué ni vine voluntariamente a los Estados Unidos. Tampoco tuve ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad”, escribió.

En el documento, el capo describió cómo, según su relato, ocurrió su captura y mencionó a figuras políticas, entre ellas Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. También expuso su versión sobre los acontecimientos que precedieron a su traslado a territorio estadounidense.



Según contó en su carta, Guzmán López le pidió asistir a una reunión para intentar resolver las diferencias entre el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda , exlegislador, sobre quién debía ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

A la reunión, prevista para las 11:00 horas en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal, también acudiría Iván Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo” y uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”.

Zambada relató que Guzmán López, a quien conocía desde que era niño, le hizo una seña para que lo siguiera. Él accedió, pero fue conducido a una habitación oscura, donde, según su testimonio, ocurrió la emboscada.