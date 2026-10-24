Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿Qué pasa si Taddei renuncia al INE en medio de las elecciones 2027? Esto dice la ley sobre una presidencia provisional

Si Taddei renuncia al INE, el Consejo General puede nombrar a un presidente provisional, en tanto Diputados designa a un sustituto en el cargo.
sáb 24 octubre 2026 09:58 AM
Añadir Expansión Política en Google
Guadalupe Taddei en el Salón de Sesiones del Consejo General
Si Taddei dejara el cargo en medio del proceso electoral 2026-2027, las y los Consejeros tendrían que escoger de entre ellos a una presidencia provisional. (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Ante los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y conflictos de interés, diversos partidos, actores políticos y exfuncionarios han pedido la renuncia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

La funcionaria ya contestó que "no cederá a las presiones” y desde el pleno del Consejo General aseveró que descalificar su presidencia equivale a descalificar a toda la institución; sin embargo, para algunos analistas aún existe la posibilidad de que renuncie a su cargo en las próximas semanas.

Publicidad

Para el experto en derecho electoral Arturo Espinosa, el INE atraviesa un etapa de desacreditación y poca legitimidad debido a Taddei y en este momento existen dos escenarios en el mediano plazo: que ella misma presente su renuncia ante la Cámara de Diputados, que es el órgano que la designó, o que sea destituida por una causa grave prevista en la ley.

Consultado por Expansión, Espinosa valora como poco probable una destitución y explica que en caso de renuncia la Cámara de Diputados debe seguir el protocolo de designación, a pesar de que actualmente el país se encuentra en medio de un proceso electoral federal.

Espinosa también recuerda que las Consejerías podrían nombrar una presidencia temporal en tanto San Lázaro Resuelve.

¿Qué pasa si la Consejera presidenta renuncia al INE?

El artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que “en caso de ausencia definitiva del Consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente”.

Es decir, si Taddei renunciara a su puesto queda en manos del Consejo General escoger a otra Consejería que la supla en tanto se lleva a cabo un proceso de designación en la Cámara de Diputados.

Arturo Espinosa advierte que, en el caso del INE, la consejera no podría permanecer como miembro del Consejo y debería retirarse, a diferencia del Tribunal Electoral, donde sus miembros pueden dejar la presidencia y seguir formando parte del órgano colegiado.

Además, las consejerías tendrían el deber de comunicar la situación a la Cámara de Diputados para que inicie el procedimiento de sustitución.

Publicidad

¿Quién designa una nueva presidencia del INE en caso de renuncia?

La Cámara de Diputados es la única que puede designar a la Presidencia del INE de manera definitiva, según lo indica el artículo 41 de la Constitución, a través de los siguientes pasos:

- Emitir una convocatoria pública.

- Integrar un comité técnico de evaluación de cinco personas.

- Evaluar los requisitos y la idoneidad de las personas aspirantes.

- Remitir una lista de las cinco personas mejor evaluadas.

- Impulsar acuerdos políticos para presentar una propuesta al Pleno.

Es importante mencionar que se requiere el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes para escoger a la nueva presidencia y que la Constitución distingue entre una vacante que se elige únicamente para concluir un periodo pendiente y una nueva presidencia.

Sigue leyendo:

En la imagen, del lado izquierdo la presidenta Claudia Sheinbaum y del lado derecho, la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
presidencia

"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", dice Sheinbaum sobre polémicas de Taddei

De no haber mayoría para la designación, la Constitución contempla mecanismos de insaculación y en última instancia, puede intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿El proceso electoral 2027 puede seguir sin Taddei?

Publicidad

Según Arturo Espinosa Silis, director del think tank Laboratorio Electoral, las elecciones 2027 pueden llevarse a cabo sin Taddei, porque el INE es una estructura que no depende únicamente de su presidencia.

No obstante, el analista acota que la Consejera debería hacerse responsable de su mala administración y renunciar hasta que haya pasado el 6 de junio.

“Si renuncia de entrada se genera un vacío de poder y eso no es deseable en ningún momento. Los Consejeros se tendrían que poner de acuerdo para nombrar una presidencia provisional y si es por mayorías el escenario puede ser francamente peor”, advierte.

Espinosa admite que la situación de Guadalupe Taddei es insostenible, no sólo derivado de los últimos escándalos por tema de contratos “sino por una errática conducción que ha tenido al frente del INE”, pero desde un punto de vista más conservador se pronuncia porque ella concluya el proceso electoral.

“Aunque no nos guste, Guadalupe Taddei tiene que enderezar esto, tiene que anteponer, y asumir la responsabilidad de reconducir el proceso electoral resolviendo estos cuestionamientos. Yo sería de la idea de que renuncie al término del proceso para que la nueva Cámara de Diputados lleve a cabo un proceso de designación”, sentencia.

Tags

Guadalupe Taddei Zavala INE Cámara de Diputados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad