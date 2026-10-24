¿Qué pasa si Taddei renuncia al INE en medio de las elecciones 2027? Esto dice la ley sobre una presidencia provisional

Para el experto en derecho electoral Arturo Espinosa, el INE atraviesa un etapa de desacreditación y poca legitimidad debido a Taddei y en este momento existen dos escenarios en el mediano plazo: que ella misma presente su renuncia ante la Cámara de Diputados, que es el órgano que la designó, o que sea destituida por una causa grave prevista en la ley.

Consultado por Expansión, Espinosa valora como poco probable una destitución y explica que en caso de renuncia la Cámara de Diputados debe seguir el protocolo de designación, a pesar de que actualmente el país se encuentra en medio de un proceso electoral federal.

Espinosa también recuerda que las Consejerías podrían nombrar una presidencia temporal en tanto San Lázaro Resuelve.

¿Qué pasa si la Consejera presidenta renuncia al INE?

El artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que “en caso de ausencia definitiva del Consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba sustituirlo provisionalmente”.

Es decir, si Taddei renunciara a su puesto queda en manos del Consejo General escoger a otra Consejería que la supla en tanto se lleva a cabo un proceso de designación en la Cámara de Diputados.

Arturo Espinosa advierte que, en el caso del INE, la consejera no podría permanecer como miembro del Consejo y debería retirarse, a diferencia del Tribunal Electoral, donde sus miembros pueden dejar la presidencia y seguir formando parte del órgano colegiado.

Además, las consejerías tendrían el deber de comunicar la situación a la Cámara de Diputados para que inicie el procedimiento de sustitución.