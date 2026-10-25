Asimismo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jáuregui Moreno, por lo que permanecerá en el penal de máxima seguridad mientras se desarrolla el proceso penal y se dicta una sentencia.

Luego de aportar más de 150 datos de prueba, la #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de César “N”, ex fiscal general del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria. https://t.co/sbhM0vY6cG — FGR México (@FGRMexico) October 25, 2026



El pasado 18 de octubre, la Fiscalía General de la República ( FGR) detuvo al exfiscal, a quien señaló por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional en Chihuahua. Horas después, fue ingresado al penal del Altiplano.

La acusación se relaciona con la presunta autorización de Jáuregui Moreno, cuando se desempeñaba como fiscal de Chihuahua, para que agentes de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA) de Estados Unidos participaran, sin autorización federal, en un operativo realizado el 17 de abril en la zona de El Pinal, Chihuahua, cuyo objetivo era desmantelar un narcolaboratorio.

“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, declaró la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

Por su parte, Luis Villegas Montes, abogado del exfiscal, responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la detención de su cliente y la acusó de haberlo traicionado.

“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista, jamás había visto una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una mala agradecida y traicionera”, declaró el litigante.