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México

César Jáuregui seguirá en el Altiplano tras ser vinculado a proceso por traición a la patria

El caso contra César Jáuregui avanza en tribunales por la presunta participación irregular de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.
dom 25 octubre 2026 11:39 AM
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César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, en las oficinas de la FGR centrales de la FGR en Ciudad de México el 27 de mayo pasado.
César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, compareció en las oficinas de la FGR centrales de la FGR en Ciudad de México el 27 de mayo pasado. (Cuartoscuro/Manuel Sánchez)

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno , fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria , debido a su presunta responsabilidad en la participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la entidad.

La audiencia se reanudó este sábado en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, donde el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó que el Ministerio Público presentó elementos de prueba relacionados con la probable responsabilidad del exfuncionario en dicho delito.

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Asimismo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jáuregui Moreno, por lo que permanecerá en el penal de máxima seguridad mientras se desarrolla el proceso penal y se dicta una sentencia.


El pasado 18 de octubre, la Fiscalía General de la República ( FGR) detuvo al exfiscal, a quien señaló por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional en Chihuahua. Horas después, fue ingresado al penal del Altiplano.

La acusación se relaciona con la presunta autorización de Jáuregui Moreno, cuando se desempeñaba como fiscal de Chihuahua, para que agentes de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA) de Estados Unidos participaran, sin autorización federal, en un operativo realizado el 17 de abril en la zona de El Pinal, Chihuahua, cuyo objetivo era desmantelar un narcolaboratorio.

“Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación al encontrarse expresamente prohibido por nuestra Constitución”, declaró la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

Por su parte, Luis Villegas Montes, abogado del exfiscal, responsabilizó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la detención de su cliente y la acusó de haberlo traicionado.

“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista, jamás había visto una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una mala agradecida y traicionera”, declaró el litigante.

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Sheinbaum niega acuerdo con Maru Campos por caso César Jáuregui

En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para proceder en contra del exfiscal estatal César Jáuregui a cambio de ofrecerle una embajada a la mandataria panista.

Al ser cuestionada sobre las versiones que vinculan la detención del exfuncionario con un supuesto acuerdo entre el gobierno federal y la administración de Chihuahua, Sheinbaum rechazó las especulaciones y sostuvo que la investigación en contra de Jáuregui deriva de las presuntas irregularidades en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluso informó que, además del presunto delito de traición a la patria, el exfiscal de Chihuahua es investigado por la FGR por otros posibles delitos.

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