Al grito de “César no está solo”, militantes del PAN protestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde el exfiscal fue presentado ante un juez.
Entre los asistentes estuvo Juan Blanco Zaldívar, exalcalde de Chihuahua capital y militante panista, quien calificó a Jáuregui como un preso político.
“Es una acción política en contra de un político, César es un preso político ahorita en este momento”, sostuvo.
El panista Mario Vázquez también expresó su respaldo al exfiscal y también acudió al Tribunal Superior de Justicia para manifestar que debería enfrentar su proceso en libertad. Argumentó que Jáuregui ha demostrado tener el “arraigo suficiente” desde que comenzaron las acusaciones en su contra.
Hasta el momento, ni los principales liderazgos del PAN ni su dirigente nacional, Jorge Romero, se han pronunciado sobre la detención. La gobernadora Maru Campos tampoco ha emitido una declaración al respecto.
En contraste, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, sostuvo que la detención responde a la intención de impedir que Jáuregui compita por la presidencia municipal de Chihuahua en 2027 y a la necesidad de encontrar “un chivo expiatorio”.
“Todos en chihuahua lo sabemos. Así paga el #PAN”, escribió en sus redes sociales.
Desde abril pasado, el gobierno federal acusa a la gobernadora Maru Campos de "traición a la patria" por permitir la entrada de agentes de la CIA para hacer labores de seguridad en México.