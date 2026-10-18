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Estados

Panistas protestan por detención de César Jáuregui y abogado acusa a Maru Campos de "traición"

Familiares y amigos señalan que la detención es para frenar su aspiración a ser alcalde en la capital de Chihuahua e imponer a Santiago de la Peña.
dom 18 octubre 2026 03:12 PM
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César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, sostiene un micrófono mientras dirige un mensaje.
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el político será acusado por la Federación de “traición a la patria” en materia de seguridad nacional. (Facebook)

Tras la detención de César Jáuregui , exfiscal de Chihuahua, su esposa y su abogado acusaron a la gobernadora del estado, Maru Campos, de “traicionarlo”. En tanto, panistas protestaron por el arresto y calificaron al exfuncionario como un preso político.

Este fin de semana, la Fiscalía de Chihuahua detuvo a César Jáuregui por presunta “omisión en la cadena de mando” e “incumplimiento de protocolos” durante el operativo del 17 de abril, en el que participaron dos agentes de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio.

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Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el político será acusado por la Federación de “ traición a la patria” en materia de seguridad nacional. De acuerdo con la titular del organismo, Ernestina Godoy, Jáuregui permitió que personas extranjeras intervinieran sin autorización en acciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas federales.

Tras estos señalamientos, el abogado del exfiscal, Luis Villegas Montes, aseguró que César Jáuregui “luchó a brazo partido” en 2021 para defender el derecho de Maru Campos a convertirse en gobernadora de Chihuahua.

“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista, jamás había visto una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una mala agradecida y traicionera”, declaró el litigante.

Villegas Montes recordó que el exfiscal renunció a su cargo en abril de 2026 y que, una vez sin fuero constitucional, acudió ante la FGR para responder a las acusaciones en su contra. Además, sostuvo que desde entonces Jáuregui mantuvo su respaldo a la gobernadora.

“Y la respuesta de Maru Eugenia es esta traición en contra de quien fue su primer alfil, su principal defensor y su principal apoyo en la búsqueda de la gubernatura hace cinco años”, declaró en una entrevista con Grupo Fórmula.

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El abogado sostuvo que la detención también estaría relacionada con las aspiraciones políticas de Jáuregui, quien presuntamente buscaba convertirse en candidato a la alcaldía de Chihuahua capital para las elecciones de 2027. Según su versión, la gobernadora pretende impulsar para ese cargo a su actual secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, por lo que presuntamente recurrió a esta “maniobra artera”.

Angélica Moreno, esposa del exfuncionario, también atribuyó la detención a motivos políticos y acusó a Maru Campos de intentar favorecer la candidatura de Santiago a la presidencia municipal.

“Maru haciéndole esto y todo por querer imponer a Santiago (de la Peña)”, dijo al acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde trasladaron al exfiscal para celebrar su audiencia ante el juez.

“Le ayudó mas de 11 años y Maru haciéndole esto (…) Fue su entrañable amigo”, mencionó.

Panistas protestan y califican a Jáuregui como preso político

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Al grito de “César no está solo”, militantes del PAN protestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde el exfiscal fue presentado ante un juez.

Entre los asistentes estuvo Juan Blanco Zaldívar, exalcalde de Chihuahua capital y militante panista, quien calificó a Jáuregui como un preso político.

“Es una acción política en contra de un político, César es un preso político ahorita en este momento”, sostuvo.

El panista Mario Vázquez también expresó su respaldo al exfiscal y también acudió al Tribunal Superior de Justicia para manifestar que debería enfrentar su proceso en libertad. Argumentó que Jáuregui ha demostrado tener el “arraigo suficiente” desde que comenzaron las acusaciones en su contra.

Hasta el momento, ni los principales liderazgos del PAN ni su dirigente nacional, Jorge Romero, se han pronunciado sobre la detención. La gobernadora Maru Campos tampoco ha emitido una declaración al respecto.

En contraste, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, sostuvo que la detención responde a la intención de impedir que Jáuregui compita por la presidencia municipal de Chihuahua en 2027 y a la necesidad de encontrar “un chivo expiatorio”.

“Todos en chihuahua lo sabemos. Así paga el #PAN”, escribió en sus redes sociales.

Desde abril pasado, el gobierno federal acusa a la gobernadora Maru Campos de "traición a la patria" por permitir la entrada de agentes de la CIA para hacer labores de seguridad en México.

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PAN Elecciones México 2027 Chihuahua

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