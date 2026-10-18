Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el político será acusado por la Federación de “ traición a la patria” en materia de seguridad nacional. De acuerdo con la titular del organismo, Ernestina Godoy, Jáuregui permitió que personas extranjeras intervinieran sin autorización en acciones que corresponden exclusivamente a las fuerzas federales.

Tras estos señalamientos, el abogado del exfiscal, Luis Villegas Montes, aseguró que César Jáuregui “luchó a brazo partido” en 2021 para defender el derecho de Maru Campos a convertirse en gobernadora de Chihuahua.

“Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista, jamás había visto una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una mala agradecida y traicionera”, declaró el litigante.

Villegas Montes recordó que el exfiscal renunció a su cargo en abril de 2026 y que, una vez sin fuero constitucional, acudió ante la FGR para responder a las acusaciones en su contra. Además, sostuvo que desde entonces Jáuregui mantuvo su respaldo a la gobernadora.

“Y la respuesta de Maru Eugenia es esta traición en contra de quien fue su primer alfil, su principal defensor y su principal apoyo en la búsqueda de la gubernatura hace cinco años”, declaró en una entrevista con Grupo Fórmula.