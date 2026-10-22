“No cederé a presiones”: Taddei responde a quienes piden su salida del INE

¿Qué dijo Guadalupe Taddei sobre el conflicto de interés en el INE?

''No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales'', agregó.

Taddei pidió a los representantes de los partidos políticos que se conduzcan con ''altura de miras'' rumbo al proceso electoral de 2027.

"La fiscalización es necesaria, nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público. Pero una cosa es cuestionar con hechos, y otra, pretender debilitar la confianza en una institución mediante afirmaciones que deben comprobarse", dijo.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no claudicará ante ningún ataque y reiteró que el Instituto seguirá cumpliendo su responsabilidad con la ciudadanía. El INE se mantendrá enfocado en la organización del Proceso Electoral 2026-2027 y en garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales. “La crítica es legítima, la fiscalización es necesaria”, sostuvo. — @INEMexico (@INEMexico) October 22, 2026





¿Qué hará el INE para investigar casos de presuntos conflictos de interés?

Horas antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la propuesta de micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, herramienta diseñada para acercar a la ciudadanía información sobre las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos.

''Su propósito es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados'', indicó el INE.

Taddei destacó que la propuesta responde al compromiso de fortalecer la apertura institucional y facilitar el acceso a la información sobre el destino de los recursos públicos, mediante una consulta más accesible y comprensible para la ciudadanía.

“Los recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al Instituto Nacional Electoral. El INE ha sido transparente, es transparente y tiene la obligación de ser cada vez más transparente”, afirmó.