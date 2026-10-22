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México

“No cederé a presiones”: Taddei responde a quienes piden su salida del INE

La consejera presidenta afirmó que los señalamientos en su contra buscan afectar tanto a su cargo como a la institución electoral.
jue 22 octubre 2026 04:40 PM
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En la imagen se ve a Guadalupe Taddei con las manos entrelazadas.
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria en la que representantes de los partidos PRI y Somos pidieron su renuncia. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró hoy que no cederá a presiones, después de que integrantes de los partidos Somos y PRI le pidieran dejar su cargo mientras se investigan sus presuntos vínculos con uno de los proveedores del INE.

"Se busca descalificar a la presidencia del INE y no se ataca solamente a la presidencia, se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano'', dijo Taddei en la sesión del INE.

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¿Qué dijo Guadalupe Taddei sobre el conflicto de interés en el INE?

''No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales'', agregó.

Taddei pidió a los representantes de los partidos políticos que se conduzcan con ''altura de miras'' rumbo al proceso electoral de 2027.

"La fiscalización es necesaria, nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público. Pero una cosa es cuestionar con hechos, y otra, pretender debilitar la confianza en una institución mediante afirmaciones que deben comprobarse", dijo.


¿Qué hará el INE para investigar casos de presuntos conflictos de interés?

Horas antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la propuesta de micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, herramienta diseñada para acercar a la ciudadanía información sobre las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos.

''Su propósito es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados'', indicó el INE.

Taddei destacó que la propuesta responde al compromiso de fortalecer la apertura institucional y facilitar el acceso a la información sobre el destino de los recursos públicos, mediante una consulta más accesible y comprensible para la ciudadanía.

“Los recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al Instituto Nacional Electoral. El INE ha sido transparente, es transparente y tiene la obligación de ser cada vez más transparente”, afirmó.

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Recordó que el Instituto ya pone a disposición del público información sobre su presupuesto, programas de adquisiciones, procedimientos de contratación, convocatorias, fallos y contratos. Sin embargo, su localización requiere, en ocasiones, conocer las áreas administrativas o los mecanismos de búsqueda. Por ello, la nueva herramienta busca reunir y presentar estos datos de manera más sencilla.

Esta misma semana, La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral ( INE) aclarar las presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras de material electoral, luego de que se dieron a conocer posibles vínculos entre un colaborador de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y una de las compañías bajo investigación.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, existen presuntos vínculos entre Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer de Taddei, y el Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de material electoral señaladas por posibles irregularidades en sus contrataciones con el organismo.

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Guadalupe Taddei Zavala Sistema electoral INE

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