Ni Guadalajara ni Monterrey: esta es la ciudad de México donde el tráfico cuesta más de 10,000 pesos por persona

Cada año, pasar horas atorado en el tráfico de la Ciudad de México le cuesta a cada habitante un promedio de 10,721 pesos, equivalente al costo de poco más de dos canastas básicas urbanas, calculadas en 4,951 pesos por persona cada una, de acuerdo con el Inegi .
El estudio el ‘Costo del tráfico 2026 ’, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why, destaca que la capital del país encabeza la lista nacional de pérdidas económicas por congestión vial, superando por más del doble el promedio nacional de 5,645 pesos por persona.
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El informe señala que el tiempo perdido en traslados afecta directamente la productividad y el ingreso de los ciudadanos, golpeando de manera más severa a las grandes zonas metropolitanas como la capital, Monterrey y Guadalajara.
Entre las cinco ciudades donde sus habitantes pagan un costo más alto por la congestión vial se suman también Puerto Vallarta y Tijuana.
El estudio contabiliza el costo por tráfico a partir de las horas extras que una persona pierde debido a la congestión vehicular cada año y estima su valor a partir de la mediana de ingreso por hora en cada ciudad.
El objetivo es reflejar en un valor económico el tiempo atorado en traslados en el cual las personas podrían estar trabajando, pero también podrían estudiar, descansar, cuidar a otros o convivir con su familia.
La Ciudad de México es la metrópoli que más pierde por la congestión vehicular, con 81,748 millones de pesos al año, de un total de 203,316 millones de pesos que cuesta el tráfico en 44 ciudades del país evaluadas por IMCO y Dat's Why.
En segundo lugar se ubica Monterrey con 18,987 millones de pesos en tiempo perdido en el tráfico y en tercer sitio está Guadalajara con 17,508 millones de pesos al año.
“El costo del tráfico no es igual en todas las ciudades y se concentra principalmente en las zonas metropolitanas más grandes. De hecho, tan solo cinco metrópolis acumulan 65% del costo total de la congestión, y la Ciudad de México, por sí sola, concentra 40%”, explica el estudio.
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Si bien la inversión en transporte público es importante, no es la única vía de acción que pueden tomar los gobiernos para combatir el alto precio de la congestión vial.
Acciones frente a la congestión vial
Para reducir el costo que las y los habitantes de la ciudad pagan varados en el tráfico, el Instituto Mexicano para la Competitividad propone las siguientes acciones:
-Diseñar tarifas diferenciadas para la sostenibilidad financiera del transporte público, incluyendo tanto su operación, mantenimiento y renovación de flota, así como inversiones para ampliar y mejorar el servicio.
-Acelerar la modernización tecnológica y energética del transporte público, con sistemas digitales de control y monitoreo, información en tiempo real y mejoras en la experiencia del usuario.
-Enfocar los subsidios y presupuestos de movilidad hacia aquellas opciones que mueven a más pasajeros.
-Implementar programas piloto de cobro por congestión vehicular en zonas y horarios de alta saturación, acompañados de políticas de estacionamiento que reflejen el valor y la escasez del espacio vial.