Ni Guadalajara ni Monterrey: esta es la ciudad de México donde el tráfico cuesta más de 10,000 pesos por persona

El informe señala que el tiempo perdido en traslados afecta directamente la productividad y el ingreso de los ciudadanos, golpeando de manera más severa a las grandes zonas metropolitanas como la capital, Monterrey y Guadalajara.

Entre las cinco ciudades donde sus habitantes pagan un costo más alto por la congestión vial se suman también Puerto Vallarta y Tijuana.

Costo por persona del tiempo perdido en el tráfico en ciudades mexicanas. Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey ocupan los primeros lugares, de acuerdo con el estudio 'Costo del tráfico 2026' elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat's Why. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram.)

El estudio contabiliza el costo por tráfico a partir de las horas extras que una persona pierde debido a la congestión vehicular cada año y estima su valor a partir de la mediana de ingreso por hora en cada ciudad.

El objetivo es reflejar en un valor económico el tiempo atorado en traslados en el cual las personas podrían estar trabajando, pero también podrían estudiar, descansar, cuidar a otros o convivir con su familia.



La Ciudad de México es la metrópoli que más pierde por la congestión vehicular, con 81,748 millones de pesos al año, de un total de 203,316 millones de pesos que cuesta el tráfico en 44 ciudades del país evaluadas por IMCO y Dat's Why.

En segundo lugar se ubica Monterrey con 18,987 millones de pesos en tiempo perdido en el tráfico y en tercer sitio está Guadalajara con 17,508 millones de pesos al año.

“El costo del tráfico no es igual en todas las ciudades y se concentra principalmente en las zonas metropolitanas más grandes. De hecho, tan solo cinco metrópolis acumulan 65% del costo total de la congestión, y la Ciudad de México, por sí sola, concentra 40%”, explica el estudio.