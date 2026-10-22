Sequías e inundaciones agravan el problema del agua en México; World Vision activa estrategia a 2030

Las diferencias territoriales evidencian los retos que persisten en distintas regiones del país. Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, registraban coberturas de agua entubada de 50.8% y 50.5%, respectivamente.

A estas brechas se suma la presión sobre los recursos hídricos. En la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México, el grado de presión sobre el agua alcanza 128.7%, un indicador que refleja que las extracciones superan la disponibilidad de agua renovable de la región.

Además. según el perfil de México en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en 2024, solo 43% de la población utilizaba servicios de agua potable gestionados de manera segura. Esta medición considera que el agua provenga de una fuente mejorada, esté disponible cuando se necesita y se encuentre libre de contaminación.

Zamora advirtió así que la instalación de infraestructura no garantiza por sí sola servicios continuos y de calidad. También se requieren mantenimiento, mecanismos de administración y sistemas capaces de resistir fenómenos climáticos extremos.

En tanto que también resaltó que 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes no cuentan con cobertura de agua entubada en el país, mientras que 1.8 millones tampoco cuentan con servicio de alcantarillado.

Aunado a ello, la falta de agua y saneamiento en las escuelas insistió también consecuencias adicionales para la infancia, pues se estima que 71% de las escuelas no cuenta con servicio básico de agua y 79% de las escuelas tampoco cuentan con servicio básico de higiene, lo que dijo también puede dificultar las condiciones de aprendizaje.

Tres líneas de acción para 2030

Ante este panorama, la estrategia de World Vision, enfocada a garantizar el acceso al agua potable y segura en comunidades y escuelas vulnerables, se estructura en tres líneas de intervención: Agua para sobrevivir, Agua que cuida y Agua que empodera.

La primera contempla sistemas de abastecimiento, captación de agua de lluvia, rehabilitación de infraestructura y soluciones para comunidades con acceso limitado al recurso. También incorpora acciones para responder a emergencias en las que el suministro de agua segura puede ser determinante para prevenir enfermedades.

La segunda se enfoca en mejorar las condiciones de saneamiento e higiene en escuelas, albergues y espacios comunitarios. Incluye la promoción de hábitos de higiene y acciones relacionadas con la gestión menstrual y la protección de la niñez.

La tercera busca fortalecer los comités comunitarios de agua y la coordinación con instituciones públicas para mejorar la administración del recurso, la participación local y la sostenibilidad de los sistemas.

Las intervenciones comenzarán en nueve entidades: Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. La organización también prevé desarrollar acciones en 150 centros educativos.

Además, plantea incorporar la protección y restauración de ecosistemas a la gestión integral del agua, bajo el argumento de que la conservación de bosques y cuencas es fundamental para mantener los procesos naturales que favorecen la disponibilidad del recurso.