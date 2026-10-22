Las sequías, inundaciones y temperaturas extremas han aumentado la presión sobre el acceso al agua en México , por lo que a cuatro años de que venza el plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), —adoptados por las Naciones Unidas en 2015 para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad—, World Vision México llamó a acelerar las acciones para garantizar el acceso al agua segura, el saneamiento y la higiene en el país.
Sequías e inundaciones agravan el problema del agua en México; World Vision activa estrategia a 2030
Este jueves, la organización presentó su Estrategia Nacional WASH 2026-2030, con la que busca beneficiar a 277,500 personas mediante intervenciones en nueve estados y movilizar alrededor de 7.25 millones de dólares para financiar proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en el país.
El plan se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de Naciones Unidas, que establece garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todas las personas. Sin embargo, Mario Valdez Guzmán, director World Vision México, advirtió que el tiempo para alcanzar esa meta se acorta mientras persisten las desigualdades territoriales y las presiones sobre los recursos hídricos.
Durante la presentación, Guzmán insistió en que los esfuerzos actuales no avanzan al ritmo necesario para alcanzar los objetivos de 2030, por lo que llamó a sumar a gobiernos, empresas, organizaciones civiles y comunidades para combinar financiamiento, soluciones técnicas y capacidades institucionales. La organización considera que la dimensión del problema requiere una respuesta coordinada y de largo plazo.
El cambio climático aumenta los desafíos
Durante el evento, Viridiana Zamora, oficial de WASH de UNICEF México, aseveró que las sequías reducen la disponibilidad de agua, mientras que las inundaciones pueden contaminar las fuentes de abastecimiento y dañar los sistemas de distribución y subrayó que estos impactos afectan especialmente a las comunidades que enfrentan pobreza, desigualdad y carencias de servicios básicos.
De acuerdo con UNICEF México, más de 11 millones de niñas y niños viven en zonas de alto riesgo de inundaciones y 12.5 millones habitan en municipios con una alta amenaza de sequía. Estas condiciones pueden comprometer su acceso al agua, la higiene y el saneamiento, además de aumentar los riesgos para su salud.
Ante ello, la especialista insistió en que niñas, niños y adolescentes son particularmente vulnerables a estas condiciones, que pueden repercutir en su salud, desarrollo y continuidad educativa.
El acceso al agua sigue marcado por desigualdades
La falta de agua no se explica únicamente por la disponibilidad del recurso. También influyen las diferencias en infraestructura, la continuidad del suministro y la calidad de los servicios.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, la cobertura de agua entubada en las viviendas era de 96.1% a nivel nacional; sin embargo, mientras en las zonas urbanas alcanzaba 98%, en las rurales se situaba en 89.1%.
Las diferencias territoriales evidencian los retos que persisten en distintas regiones del país. Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, registraban coberturas de agua entubada de 50.8% y 50.5%, respectivamente.
A estas brechas se suma la presión sobre los recursos hídricos. En la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México, el grado de presión sobre el agua alcanza 128.7%, un indicador que refleja que las extracciones superan la disponibilidad de agua renovable de la región.
Además. según el perfil de México en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en 2024, solo 43% de la población utilizaba servicios de agua potable gestionados de manera segura. Esta medición considera que el agua provenga de una fuente mejorada, esté disponible cuando se necesita y se encuentre libre de contaminación.
Zamora advirtió así que la instalación de infraestructura no garantiza por sí sola servicios continuos y de calidad. También se requieren mantenimiento, mecanismos de administración y sistemas capaces de resistir fenómenos climáticos extremos.
En tanto que también resaltó que 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes no cuentan con cobertura de agua entubada en el país, mientras que 1.8 millones tampoco cuentan con servicio de alcantarillado.
Aunado a ello, la falta de agua y saneamiento en las escuelas insistió también consecuencias adicionales para la infancia, pues se estima que 71% de las escuelas no cuenta con servicio básico de agua y 79% de las escuelas tampoco cuentan con servicio básico de higiene, lo que dijo también puede dificultar las condiciones de aprendizaje.
Tres líneas de acción para 2030
Ante este panorama, la estrategia de World Vision, enfocada a garantizar el acceso al agua potable y segura en comunidades y escuelas vulnerables, se estructura en tres líneas de intervención: Agua para sobrevivir, Agua que cuida y Agua que empodera.
La primera contempla sistemas de abastecimiento, captación de agua de lluvia, rehabilitación de infraestructura y soluciones para comunidades con acceso limitado al recurso. También incorpora acciones para responder a emergencias en las que el suministro de agua segura puede ser determinante para prevenir enfermedades.
La segunda se enfoca en mejorar las condiciones de saneamiento e higiene en escuelas, albergues y espacios comunitarios. Incluye la promoción de hábitos de higiene y acciones relacionadas con la gestión menstrual y la protección de la niñez.
La tercera busca fortalecer los comités comunitarios de agua y la coordinación con instituciones públicas para mejorar la administración del recurso, la participación local y la sostenibilidad de los sistemas.
Las intervenciones comenzarán en nueve entidades: Estado de México, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. La organización también prevé desarrollar acciones en 150 centros educativos.
Además, plantea incorporar la protección y restauración de ecosistemas a la gestión integral del agua, bajo el argumento de que la conservación de bosques y cuencas es fundamental para mantener los procesos naturales que favorecen la disponibilidad del recurso.