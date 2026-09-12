Sin agua segura: 1 de cada 9 niñas, niños y adolescentes enfrenta esta carencia en México

De acuerdo con datos de la ENSANUT 2022-2024 analizados por UNICEF, solo 36.5% de los hogares en México cuenta con suministro continuo de agua. La diferencia entre cobertura y disponibilidad efectiva muestra la dimensión de un problema que afecta especialmente a comunidades del sur del país y zonas periféricas urbanas.

Guerrero, Chiapas y Oaxaca se encuentran entre los estados donde la falta de acceso a agua segura representa un desafío particularmente importante para la población infantil y adolescente, apuntó la organización World Visión México.

La organización busca atender parte de esta brecha rumbo a 2030. Su meta es impactar a 277,500 personas mediante proyectos de agua potable, saneamiento e higiene, conocidos como WASH por sus siglas en inglés.

“En nuestro país, el reto hídrico no es únicamente cuánta agua tenemos, sino quién puede acceder a ella de forma segura, sostenible y continua. México ocupa la posición 24 a nivel mundial en estrés hídrico y actualmente casi 4.3 millones de niñas, niños y adolescentes carecen de agua segura”, señaló Abraham García, director de Estrategia e Innovación en World Vision México.