6 de cada 10 personas viven con falta de agua potable: estudio confirma qué zonas tienen más fallas

Ante este panorama, en el informe se propone fortalecer a los organismos operadores de agua, rediseñar los indicadores oficiales de acceso, invertir en infraestructura diferenciada por región y tipo de vivienda e incorporar enfoques sensibles al género y la pobreza.

La evidencia sugiere que las mujeres jefas de hogar enfrentan desventajas respecto a otras variables importantes como el ingreso y su ubicación geográfica en las periferias más empobrecidas, lo que, de acuerdo con el estudio, impacta negativamente su acceso al agua potable y puede afectar de forma paralela otras dimensiones como el saneamiento y afectar directamente su salud.

De no atenderse estas desigualdades, advierten los investigadores, los problemas de acceso al agua pueden intensificarse en un contexto de cambio climático, crecimiento urbano y presión sobre las fuentes hídricas.

El estudio forma parte del Volumen III: Desarrollo regional y los retos de la sustentabilidad ambiental, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en diciembre de 2025, y aporta evidencia clave para repensar la gestión del agua como un tema central de justicia social y desarrollo urbano sostenible.

Segundo Día Internacional de la Justicia Hídrica

Este lunes 26 y 27 de enero se conmemoró el segundo Día Internacional de Justicia Hídrica, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), un encuentro internacional que posiciona a México como un referente en la discusión global sobre el derecho humano al agua y la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más justos y equitativos.

Durante la inauguración del evento, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que la justicia hídrica no puede reducirse a indicadores de cobertura o a obras de infraestructura.

“La justicia hídrica no se trata solo de cifras, sino de igualdad, dignidad y derechos. México está construyendo un nuevo modelo de gestión del agua que supere el enfoque extractivista, recupere nuestros ríos y garantice el acceso equitativo, colocando en el centro a las comunidades, especialmente a quienes históricamente han sido excluidas”, afirmó.

Autoridades, comunidad científica y representantes internacionales durante el Segundo Día Internacional de la Justicia Hídrica, realizado en el IMTA los días 26 y 27 de enero de 2026.



(Foto: Facebook/ IMTAmx)

La funcionaria destacó que asegurar el acceso equitativo y sostenible al agua como un derecho humano contribuye a reducir desigualdades, prevenir conflictos y fortalecer el tejido social. Señaló que ninguna política pública será suficiente sin la participación activa de las comunidades ni sin el diálogo entre ciencia, gobierno y saberes tradicionales. En este sentido, resaltó las recientes reformas al marco legal del agua y los procesos de restauración de ríos como acciones clave para avanzar hacia una gestión hídrica más justa.

Por su parte, la directora general del IMTA, Patricia Herrera Ascencio, advirtió que el mundo enfrenta una bancarrota hídrica global, caracterizada por la sobreexplotación de acuíferos y la degradación de los ecosistemas, situación que supera la capacidad de renovación de la naturaleza. Frente a este escenario, señaló que al IMTA le corresponde aportar soluciones científicas y técnicas que respondan a los crecientes desafíos del agua, con la justicia hídrica como eje de acción.

El encuentro reunió a comunidades, personas investigadoras, tomadoras y tomadores de decisiones, representantes diplomáticos y organismos internacionales, con el objetivo de articular el conocimiento comunitario tradicional con la ciencia y compartir experiencias nacionales e internacionales para enfrentar las desigualdades en el acceso, uso y gobernanza del agua.