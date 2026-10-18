Impuestos ambientales: una ruta para financiar la acción climática desde los estados

Pero Appl Scorza advierte que estas cuotas y tarifas aún son insuficientes para incentivar cambios en las prácticas contaminantes.

“Los precios que se aplican, las cuotas, tarifas no necesariamente reflejan los precios de la contaminación y no necesariamente son suficientemente elevados para lograr un cambio de comportamiento” Sofía Appl Scorza, de la Alianza por la Justicia Fiscal

Dice, además, que cuando el costo fiscal de contaminar es bajo, las empresas pueden asumir el impuesto como un gasto más sin modificar sus procesos productivos. Por ello, plantea que es necesario revisar cómo se calculan las tasas, qué actividades se gravan y si los cobros generan incentivos suficientes para reducir el daño ambiental.

Advierte también que existen obstáculos técnicos y de coordinación y es que las autoridades también necesitan contar con información para medir las actividades gravadas, determinar cuánto deben pagar los contribuyentes y fiscalizar el cumplimiento. Además, las diferencias entre las tasas estatales pueden generar incentivos para trasladar operaciones a entidades donde contaminar resulte menos costoso.

Por ello, para las organizaciones, fortalecer estos instrumentos requiere mejorar su diseño y la coordinación entre las autoridades hacendarias y ambientales.

Los impuestos ambientales son una ruta para financiar la acción climática desde los estados (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro )

¿Qué proponen WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal?

En septiembre de 2026, ambas organizaciones presentaron una hoja de ruta conjunta con la que buscan avanzar en cuatro frentes: generar evidencia técnica para diseñar instrumentos fiscales, fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales, acompañar a las autoridades en la implementación de medidas y articular espacios de diálogo social e institucional.

Entre las líneas de trabajo están el análisis del precio al carbono y de instrumentos fiscales vinculados con la movilidad limpia. También se contempla ofrecer asistencia técnica a los gobiernos locales y mejorar la coordinación entre las áreas responsables de las finanzas públicas y las políticas ambientales.

La intención es que los estados puedan identificar qué instrumentos son viables en sus territorios, qué cambios requieren los gravámenes existentes y cómo evaluar si las medidas adoptadas producen resultados ambientales.

La agenda más amplia de la Alianza por la Justicia Fiscal incluye, además, propuestas específicas para ampliar la fiscalidad verde. Entre ellas están reformular la tenencia vehicular con criterios ambientales, explorar gravámenes a jets y yates privados, y revisar el impuesto al carbono para fortalecer su capacidad de reducir emisiones y generar ingresos.

Una tenencia vehicular con criterios ambientales

Una de las alternativas que la Alianza por la Justicia Fiscal y WRI propone explorar de impuestos verdes es implementar una tenencia vehicular con criterios ambientales.

De acuerdo con estimaciones de ambas organizaciones, incorporar un componente ecológico a este impuesto en las 32 entidades puede generar entre 90,000 y 99,000 millones de pesos.

Cabe recordar que la tenencia fue un impuesto federal hasta 2012, cuando la facultad de diseñar, aplicar y recaudar este gravamen pasó a los estados. Desde entonces, este esquema varía entre entidades.

Por ello, las organizaciones lanzaron un llamado a revisar este instrumento para incorporar criterios ambientales y fortalecer su progresividad, de modo que los vehículos de mayor valor contribuyan más.

El objetivo es ampliar la base de ingresos disponibles para financiar políticas públicas y considerar las diferencias en la capacidad económica de los contribuyentes.