La temporada de lluvias y huracanes en el país sigue presente, por lo que las presas que conforman al Sistema Cutzamala que abastece de agua potable al Valle de México, superan el 90% de almacenamiento, lo que se califica como niveles óptimos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los niveles en conjunto suman 90.59% con corte al 8 de octubre de este 2026.
Las lluvias de los huracanes traen buenas noticias para el Cutzamala y el abasto de agua en CDMX
¿Cómo benefician los huracanes al Sistema Cutzamala?
Debido a las lluvias de diferentes intensidades que se han registrado en la mayor parte del país derivadas de los huracanes, siendo los más recientes los que se formaron y pasaron frente a costas del Océano Pacífico Polo, Rachel y Simón, este último que actualmente avanza frente a Jalisco como huracán categoría 3.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua recuerda que el Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, ubicadas en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, y Chilesdo en el Estado de México, en ambas entidades se han registrado lluvias intensas, lo que beneficia el llenado para su posterior tratamiento y distribución de agua potable al Valle de México.
En el reporte extendido del SMN prevé para el jueves 15 de octubre chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas , Nayarit , Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
Presas del Sistema Cutzamala
Los más recientes indicadores de este sistema corresponde al 8 de octubre de 2026, y están de la siguiente manera:
La presa Villa Victoria tiene más de 156 millones de metros cúbicos, lo que representa 84.18%.
La presa El Bosque tiene más de 189 millones de metros cúbicos lo que representa 93.41%.
La presa Valle de Bravo tiene más de 363 millones de metros cúbicos lo que representa 92.15%
En total, hay un almacenamiento de 782,521,000 metros cúbicos, lo que representa 90.59%.
¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?
Este sistema hídrico tiene 44 años de funcionamiento, y es una infraestructura que contribuye al almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria del Valle de México.
Se le califica como una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar, en su punto más bajo, hasta los 2,702 metros sobre el nivel del mar, en su punto más alto. Este sistema se extiende por Michoacán, Estado de México y la CDMX.
Las presas que lo conforman se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.
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Debido a que la temporada de lluvias se extenderá hasta finales de noviembre, se pronostica que el porcentaje de más de 90% que hay en las presas aumente, sobre todo porque se prevén lluvias de diferentes intensidades en los estados de Michoacán y Estado de México en donde se ubican las presas.
Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses, el resto del suministro se obtiene de pozos y manantiales.