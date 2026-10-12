Las lluvias de los huracanes traen buenas noticias para el Cutzamala y el abasto de agua en CDMX

¿Cómo benefician los huracanes al Sistema Cutzamala?

Debido a las lluvias de diferentes intensidades que se han registrado en la mayor parte del país derivadas de los huracanes, siendo los más recientes los que se formaron y pasaron frente a costas del Océano Pacífico Polo, Rachel y Simón, este último que actualmente avanza frente a Jalisco como huracán categoría 3.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua recuerda que el Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, ubicadas en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, y Chilesdo en el Estado de México, en ambas entidades se han registrado lluvias intensas, lo que beneficia el llenado para su posterior tratamiento y distribución de agua potable al Valle de México.

En el reporte extendido del SMN prevé para el jueves 15 de octubre chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas , Nayarit , Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Presas del Sistema Cutzamala

Los más recientes indicadores de este sistema corresponde al 8 de octubre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene más de 156 millones de metros cúbicos, lo que representa 84.18%.

La presa El Bosque tiene más de 189 millones de metros cúbicos lo que representa 93.41%.

La presa Valle de Bravo tiene más de 363 millones de metros cúbicos lo que representa 92.15%

En total, hay un almacenamiento de 782,521,000 metros cúbicos, lo que representa 90.59%.