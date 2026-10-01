El Sistema Cutzamala inicia octubre con este porcentaje de almacenamiento en sus presas

Presas del Sistema Cutzamala

Los más recientes indicadores de este sistema corresponde al 29 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene más de 155 millones de metros cúbicos, lo que representa 83.88%.

La presa El Bosque tiene más de 175 millones de metros cúbicos lo que representa 86.76%.

La presa Valle de Bravo tiene más de 353 millones de metros cúbicos lo que representa 89.54%

En total, hay un almacenamiento de 684,514,000 metros cúbicos, lo que representa 87.48%.

Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.