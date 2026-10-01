El almacenamiento en el Sistema Cutzamala que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México tiene un porcentaje de 87.48% de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este número es igual al que presentó durante todo enero que durante los 31 días acumuló 87.48%.
El Sistema Cutzamala inicia octubre con este porcentaje de almacenamiento en sus presas
Presas del Sistema Cutzamala
Los más recientes indicadores de este sistema corresponde al 29 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:
La presa Villa Victoria tiene más de 155 millones de metros cúbicos, lo que representa 83.88%.
La presa El Bosque tiene más de 175 millones de metros cúbicos lo que representa 86.76%.
La presa Valle de Bravo tiene más de 353 millones de metros cúbicos lo que representa 89.54%
En total, hay un almacenamiento de 684,514,000 metros cúbicos, lo que representa 87.48%.
Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.
Las lluvias de diferentes intensidades que se presentan esta temporada son un factor para que los niveles en las presas superen cada una más del 85%; sin embargo, éstas no son el único factor que ayuda a que el abasto de agua potable en el Valle de México se mantenga estable, sino también a la operación que ha hecho Conagua en el Sistema Cutzamala, afirmó la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho.
“La presa Valle de Bravo fue una de las que más afectó esta sequía hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Conagua realizó una operación donde lejos de hacer una extracción, que esa es la vocación de la presa, hizo una inyección. La recuperación de la presa Valle de Bravo fue uno de los mejores aciertos en cuestión de operación hídrica del Sistema Cutzamala”, aseguró en entrevista con Expansión en julio pasado .
Debido a que la temporada de lluvias se extenderá hasta finales de noviembre, se pronostica que el porcentaje de más de 85% que hay en las presas aumente, sobre todo porque se prevén lluvias de diferentes intensidades en los estados de Michoacán y Estado de México en donde se ubican las presas.
¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?
El agua proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.
En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.