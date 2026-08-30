México alista el reglamento de Economía Circular bajo alertas ambientales

Greenpeace, Acción Ecológica y El Poder del Consumidor piden fortalecer el proyecto de reglamento y cerrar vacíos de la ley, particularmente en materia de responsabilidad extendida del productor, eliminación de sustancias peligrosas y obligaciones para quienes fabrican, importan o comercializan productos.

Para las organizaciones, las medidas regulatorias deben impedir que los costos ambientales y los riesgos para la salud sean trasladados a la sociedad, a las comunidades más vulnerables o a las generaciones futuras.

Los retos de la responsabilidad extendida

La Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 , incorporó el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una medida para que los sectores productivos desarrollen productos con diseño circular cuando sea ambiental, técnica y económicamente viable, y que fomenten y financien esquemas de economía circular para los bienes que producen o importan.

Por ejemplo, si una empresa fabrica o importa llantas para automóviles. La responsabilidad no termina cuando la llanta se vende, con la Ley General de Economía Circular la empresa debe hacerse cargo también de lo que ocurre cuando esa llanta llega al final de su vida útil.

Las llantas usadas pueden ser recolectadas y sometidas a procesos de reutilización, reciclaje o aprovechamiento energético como parte de la responsabilidad extendida del productor. (Foto: Diego Reyes/ Cuartoscuro)

La preocupación es que la ley permite que la Responsabilidad Extendida pueda cumplirse con medidas de compensación ambiental, como la restauración ecológica, la conservación de áreas naturales protegidas, la reparación del daño ambiental o la reforestación o reducción de emisiones contaminantes. También establece que el cumplimiento puede ser directo o indirecto.

Viridiana Lázaro, especialista de Océanos y Cambio Climático de Greenpeace México, explica que el riesgo es que las empresas compensen impactos ambientales sin necesariamente modificar el diseño, la producción o el manejo de los residuos que genera.