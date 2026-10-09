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México

Trabajadores del IMSS protestan en siete estados en demanda de aumento salarial

El personal del Seguro Social continúa con las manifestaciones en distintos hospitales y vialidades del país para exigir un incremento salarial de 10%.
vie 09 octubre 2026 12:30 PM
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Un grupo de trabajadores sindicalizados del IMSS, vestidos de blanco y verde, marcha por calles de Cuernavaca con cárteles blancos y banderas del IMSS en demanda de aumento salarial, el 8 de octubre de 2026.
Trabajadores del IMSS afiliados a la sección XIX del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social marcharon el 8 de octubre en Cuernavaca, Morelos para exigir mejoras salariales. (Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro)

Enfermeras, médicos, laboratoristas y personal administrativo del IMSS realizan protestas en al menos siete estados del país para exigir un aumento salarial, mejoras en el abasto de insumos médicos y la renuncia y del líder sindical Rafael Olivos.

Desde la noche de este jueves, los trabajadores sindicalizados bloquearon vialidades en diferentes ciudades y hoy continúan con las manifestaciones en la Ciudad de México, Hidalgo, Baja California Sur, Puebla, Coahuila, Yucatán y Estado de México.

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El IMSS acordó con Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), un aumento salarial de 2.9%. Sin embargo, el personal está en desacuerdo con ese porcentaje y exige negociar un incremento de 10%.

También demandan la realización de un Congreso Nacional Extraordinario, la contratación de más trabajadores para reducir las cargas laborales y mejores condiciones de jubilación.

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Este viernes, los trabajadores del IMSS protestan sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, frente a la sede central del Seguro Social.

También bloquean la Calzada del Hueso, a la altura del Hospital General de Zona No. 32, a sur de la ciudad, así como la Calzada de Tlalpan, en la colonia Floresta.

El personal del IMSS hizo unas protestas separadas las semanas pasadas, que hoy refuerzan con más trabajadores y manifestaciones simultáneas en los estados.

Ante la convocatoria, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a no afectar las vialidades y continuar con una mesa de diálogo que inició con los trabajadores del IMSS este jueves.


Pero el personal del Seguro Social abandonó la negociación ayer al no alcanzar un acuerdo e instalaron un plantón afuera de las oficinas centrales del IMSS, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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