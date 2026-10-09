Trabajadores del IMSS protestan en siete estados en demanda de aumento salarial

El IMSS acordó con Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), un aumento salarial de 2.9%. Sin embargo, el personal está en desacuerdo con ese porcentaje y exige negociar un incremento de 10%.

También demandan la realización de un Congreso Nacional Extraordinario, la contratación de más trabajadores para reducir las cargas laborales y mejores condiciones de jubilación.



Este viernes, los trabajadores del IMSS protestan sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, frente a la sede central del Seguro Social.

También bloquean la Calzada del Hueso, a la altura del Hospital General de Zona No. 32, a sur de la ciudad, así como la Calzada de Tlalpan, en la colonia Floresta.

El personal del IMSS hizo unas protestas separadas las semanas pasadas, que hoy refuerzan con más trabajadores y manifestaciones simultáneas en los estados.

Ante la convocatoria, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a no afectar las vialidades y continuar con una mesa de diálogo que inició con los trabajadores del IMSS este jueves.

#SEGOBInforma 📢 Llama #SEGOB a evitar afectar a la ciudadanía y dar continuidad al diálogo entre trabajadores y dirigencia del Sindicato del #IMSS Comunicado: 📄 https://t.co/3MiyhTvKiD https://t.co/wxihafo103 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 9, 2026





Pero el personal del Seguro Social abandonó la negociación ayer al no alcanzar un acuerdo e instalaron un plantón afuera de las oficinas centrales del IMSS, en la alcaldía Cuauhtémoc.