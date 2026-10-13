Marcha Nacional del IMSS: ¿Los hospitales siguen operando pese a las protestas de los trabajadores?

Sin embargo, los propios trabajadores aseguran que se turnan para cumplir con su jornada laboral y no afectar la atención médica de los derechohabientes durante las protestas.

En los bloqueos de las avenidas cercanas a los hospitales, donde se manifiestan desde la semana pasada, permiten el paso de las ambulancias.



Además, la base trabajadora eligió solo a 37 personas como sus representantes, quienes permanecen en plantón afuera de las oficinas centrales del IMSS, a fin de que el resto de empleados continúe con sus actividades laborales antes de participar en las manifestaciones.

Afectaciones a hospitales

A pesar de las protestas, el IMSS no reporta afectaciones en la operación de los hospitales. Zoé Robledo, director general del Seguro Social, aseguró que, de los 277 hospitales, solo en dos, uno de Jalisco y otro de Chihuahua, se registraron problemas en la operación la semana pasada.

Así como en una clínica de medicina familiar, de las 1,600 con las que cuenta el Instituto. Las afectaciones en estos casos fueron por un breve lapso de tiempo.

"El Seguro está atendiendo, ha habido partos, cirugías, consultas, laboratorio, urgencias. La gran mayoría de las unidades está operando", afirmó en una conferencia de prensa este lunes.

"Y eso también habla de que los trabajadores han seguido la operación", destacó.

Protestas de trabajadores del IMSS

La tarde de este martes, la Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hacia las oficinas centrales del Instituto, ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma.