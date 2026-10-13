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México

Marcha Nacional del IMSS: ¿Los hospitales siguen operando pese a las protestas de los trabajadores?

Cientos de trabajadores del IMSS protestan este martes en rechazo al aumento al sueldo tabular de 2.9% y en demanda de insumos médicos.
mar 13 octubre 2026 07:19 PM
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Trabajadores del IMSS salen a marchar en CDMX.
La movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores. (Margarito Pérez/Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene en funcionamiento sus clínicas y hospitales a pesar de la Marcha Nacional que los trabajadores sindicalizados encabezan este martes 13 de octubre.

Cientos de empleados, desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo, se manifiestan para exigir un aumento al sueldo tabular de 10%, contra el desabasto de insumos médicos y en demanda de la renuncia del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.

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Sin embargo, los propios trabajadores aseguran que se turnan para cumplir con su jornada laboral y no afectar la atención médica de los derechohabientes durante las protestas.

En los bloqueos de las avenidas cercanas a los hospitales, donde se manifiestan desde la semana pasada, permiten el paso de las ambulancias.

Para saber más

En la imagen se ve una protesta de trabajadores del IMSS en el Centro Médico Siglo XXI.
México

Trabajadores del IMSS intensifican protestas y bloquean vialidades en CDMX y estados


Además, la base trabajadora eligió solo a 37 personas como sus representantes, quienes permanecen en plantón afuera de las oficinas centrales del IMSS, a fin de que el resto de empleados continúe con sus actividades laborales antes de participar en las manifestaciones.

Afectaciones a hospitales

A pesar de las protestas, el IMSS no reporta afectaciones en la operación de los hospitales. Zoé Robledo, director general del Seguro Social, aseguró que, de los 277 hospitales, solo en dos, uno de Jalisco y otro de Chihuahua, se registraron problemas en la operación la semana pasada.

Así como en una clínica de medicina familiar, de las 1,600 con las que cuenta el Instituto. Las afectaciones en estos casos fueron por un breve lapso de tiempo.

"El Seguro está atendiendo, ha habido partos, cirugías, consultas, laboratorio, urgencias. La gran mayoría de las unidades está operando", afirmó en una conferencia de prensa este lunes.

"Y eso también habla de que los trabajadores han seguido la operación", destacó.

Protestas de trabajadores del IMSS

La tarde de este martes, la Marcha Nacional de Trabajadores del IMSS partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, hacia las oficinas centrales del Instituto, ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma.

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El personal demanda un aumento salarial de 10% y rechaza el incremento de 2.9% al salario tabular aprobado por la dirigencia sindical.

También pide abasto de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención a los pacientes; la contratación de más personal de salud y la cobertura de plazas vacantes para reducir las cargas de trabajo.

Otra marcha se realizará el miércoles 14 de octubre por la mañana, así como una consulta a los trabajadores sindicalizados sobre si aceptan o rechazan el aumento salarial aprobado por el sindicato.

Este incremento se aprobó en el Congreso Nacional Extraordinario del SNTSS y fue de 6.8% global. De esa proporción, 2.9% se aplica de manera directa al sueldo tabular y 3.9% al Concepto 011, una ayuda que se otorga a los empleados para renta de casa habitación.

Sin embargo, los trabajadores rechazan ese aumento porque está debajo de la inflación, que es de 3.45%.

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Tags

Secretaría de Salud Establecimientos de salud Instituto Mexicano del Seguro Social

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