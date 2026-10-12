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México

Máynez sorprende en Zacatecas: lidera encuesta rumbo a las elecciones de 2027

Jorge Álvarez Máynez, el líder de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, se coló a la carrera por Zacatecas en el primer lugar de las preferencias.
lun 12 octubre 2026 05:07 PM
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Rostro de Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano
El líder de MC, Jorge Álvarez Máynez, supera en encuesta de Enkoll a Adolfo “Fito” Bonilla, de la alianza PAN-PRI, y a Verónica Díaz, de Morena, rumbo a la elección de Zacatecas 2027. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se colocó al frente de las preferencias electorales en Zacatecas, una de las 17 entidades en la que habrá elecciones en 2027 , de acuerdo con una encuesta Enkoll.

A la pregunta: “En caso de que las elecciones para gobernador o gobernadora de Zacatecas se realizarán el día de hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos o candidatos votaría?”, el 39% de los encuestados respondió que Álvarez Máynez.

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En segundo lugar, se colocó Adolfo “Fito” Bonilla por la alianza PAN-PRI y en tercer lugar Verónica Díaz, la coordinadora de la Transformación y la Soberanía, en un ejercicio en el que ellos tres figuran como aspirantes.

En un careo entre Verónica Díaz (Morena-PVEM), Geovana Bañuelos (MC-PT) y Miguel Varela (PAN), Adolfo “Fito” Bonilla (PRI) obtiene el mayo porcentae de preferencias con 28%.

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Al hacer la comparación a nivel partido, Morena por sí solo tiene el mayor porcentaje de preferencia, con 28%, pero también reporta el mayor rechazo con 29%. El PRI está en situación similar, aunque tiene un 17% de preferencia, un porcentaje mayor (26%) considera que nunca votaría por él en la entidad.

En el caso de Movimiento Ciudadano tuvo el tercer lugar en preferencias con 15%, pero en rechazo solo 2%.

La encuesta se realizó entre el 1 y el 4 de octubre a 1,020 personas entrevistadas cara a cara en viviendas. Los resultados tienen un margen de error alrededor de +/- 3.1%, con un nivel de confianza del 95%.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez?

Álvarez Máynez nació en Zacatecas el 8 de julio de 1985 y a los 38 años compitió por la Presidencia de la República contra Claudia Sheinbaum.

Jorge Álvarez es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente- ITESO y cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM.

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En el ámbito político, Máynez fue sido regidor del Ayuntamiento de Zacatecas por el PRD. También diputado local por Nueva Alianza en la LX Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas. Entre 2015 y 2018, Jorge fue diputado federal por Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura.

Estuvo en el PRD, en Nueva Alianza y hasta en el PRI. En 2013, se unió a MC, donde ha sido secretario de Organización y Acción Política Nacional; integrante de la Comisión Operativa Nacional, y secretario general de Acuerdos.

Durante la contienda presidencial de 2024, Álvarez Máynez criticó a los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, por asegurar candidaturas plurinominales al Congreso de la Unión mientras estaban al frente de las dirigencias de sus partidos, y aseguró que solo les importaba “el fuero y su hueso”.

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Posteriormente, cuando lo llamaron a declinar a favor de Xóchitl Gálvez, Álvarez Máynez les reviró y condicionó el diálogo con ellos a cambio de de renunciaran tanto a las dirigencias de sus partidos como a sus candidaturas plurinominales, pues consideró que era una incongruencia beneficiarse políticamente de sus cargos.

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Elecciones México 2027 Zacatecas Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez

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