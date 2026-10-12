Máynez sorprende en Zacatecas: lidera encuesta rumbo a las elecciones de 2027

En segundo lugar, se colocó Adolfo “Fito” Bonilla por la alianza PAN-PRI y en tercer lugar Verónica Díaz, la coordinadora de la Transformación y la Soberanía, en un ejercicio en el que ellos tres figuran como aspirantes.

En un careo entre Verónica Díaz (Morena-PVEM), Geovana Bañuelos (MC-PT) y Miguel Varela (PAN), Adolfo “Fito” Bonilla (PRI) obtiene el mayo porcentae de preferencias con 28%.



Al hacer la comparación a nivel partido, Morena por sí solo tiene el mayor porcentaje de preferencia, con 28%, pero también reporta el mayor rechazo con 29%. El PRI está en situación similar, aunque tiene un 17% de preferencia, un porcentaje mayor (26%) considera que nunca votaría por él en la entidad.

En el caso de Movimiento Ciudadano tuvo el tercer lugar en preferencias con 15%, pero en rechazo solo 2%.

La encuesta se realizó entre el 1 y el 4 de octubre a 1,020 personas entrevistadas cara a cara en viviendas. Los resultados tienen un margen de error alrededor de +/- 3.1%, con un nivel de confianza del 95%.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez?

Álvarez Máynez nació en Zacatecas el 8 de julio de 1985 y a los 38 años compitió por la Presidencia de la República contra Claudia Sheinbaum.

Jorge Álvarez es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente- ITESO y cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-ITESM.