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México

Manuel Cota: el heredero político de un perredista de cepa que busca gobernar Baja California Sur

Morena apunta a la gubernatura de Baja California Sur de la mano del Partido Verde y de Manuel Cota, hijo del exgobernador Leonel Cota.
mar 29 septiembre 2026 03:45 PM
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Manuel Cota Cárdena en la Cámara de Diputados
Manuel Cota, integrante de la bancada del PVEM, en la Cámara de Diputados, será el eventual candidato de Morena en BCS. (Manuel Cota Cárdenas/Facebook)

Manuel Cota Cárdenas es un político sudcaliforniano nacido en La Paz en 1991. Es diputado federal con licencia por el Partido Verde Ecologista de México y también hijo de Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California Sur (BCS) y exdirigente nacional del PRD.

La designación de Cota Cárdenas como "coordinador de defensa de la transformación y la soberanía" en BCS tomó por sorpresa a algunos cuadros de Morena, ya que la alcaldesa de la Paz, Milena Quiroga, y el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, se perfilaban como contendientes fuertes para el encargo.

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¿Quién es Manuel Cota Cárdenas?

Manuel Cota Cárdenas es ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica.

Su carrera en la política inició en el gobierno municipal de Guadalajara como jefe de Gabinete y posteriormente se desempeñó como director general de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de La Paz.

En 2023 fue candidato a la presidencia municipal de La Paz, pero Milena Quiroga logró la reelección en el municipio, por lo que decidió contender al Congreso.

En 2024 se convirtió en diputado federal por mayoría relativa, por el Distrito 1 de Baja California Sur, donde se sumó a la bancada del Partido Verde, pero dentro del bloque oficialista de Morena. En la Cámara Baja se desempeñó en las comisiones de Vivienda, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Turismo.

Su experiencia en la administración pública termina allí, pero su capacidad para conciliar le permitió abanderar al Partido Verde en las mediciones estatales y garantizar una alianza a nivel nacional con Morena.

Cota también representa a los nuevos cuadros del movimiento. Al ser anunciado como coordinador, Citlalli Hernández destacó su liderazgo joven, y subrayó que es uno de los abanderados de menor edad, entre los 17 estados que ya fueron definidos.

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¿Quién es el padre de Manuel Cota?

El padre de Manuel Cota Cárdenas es Leonel Cota Montaño, quien actualmente sigue trabajando para el Gobierno federal, como subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cota Montaño fue un perredista de cepa, el primer gobernador de izquierda en Baja California Sur, de 1999 a 2005. Su liderazgo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) marcó la consolidación del movimiento en el noroeste de México.

Además, le tocó dirigir al partido en medio de la controvertida elección de 2006, allí respaldó de forma cercana la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Ello sentó las bases de su estrecha relación.

AMLO convocó a Cota Montaño cuando llegó al poder en 2018 y lo asignó como secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; más tarde, le pidió tomar la dirección general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), luego que se detectara un fraude en la institución.

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Elecciones México 2027 Morena Baja California Sur

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