Manuel Cota: el heredero político de un perredista de cepa que busca gobernar Baja California Sur

¿Quién es Manuel Cota Cárdenas?

Manuel Cota Cárdenas es ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica.

Su carrera en la política inició en el gobierno municipal de Guadalajara como jefe de Gabinete y posteriormente se desempeñó como director general de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de La Paz.

En 2023 fue candidato a la presidencia municipal de La Paz, pero Milena Quiroga logró la reelección en el municipio, por lo que decidió contender al Congreso.

En 2024 se convirtió en diputado federal por mayoría relativa, por el Distrito 1 de Baja California Sur, donde se sumó a la bancada del Partido Verde, pero dentro del bloque oficialista de Morena. En la Cámara Baja se desempeñó en las comisiones de Vivienda, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Turismo.

Su experiencia en la administración pública termina allí, pero su capacidad para conciliar le permitió abanderar al Partido Verde en las mediciones estatales y garantizar una alianza a nivel nacional con Morena.

Cota también representa a los nuevos cuadros del movimiento. Al ser anunciado como coordinador, Citlalli Hernández destacó su liderazgo joven, y subrayó que es uno de los abanderados de menor edad, entre los 17 estados que ya fueron definidos.