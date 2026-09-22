Conflicto en el norte: Morena señala a Samuel García por desvío de recursos; él dice que es un "refrito"

René González, secretario general del partido en Nuevo León, acudió a presentar la denuncia por el presunto desvío de recursos por 1,400 millones de pesos.

"Hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, con motivo a diversos hechos relacionados con el uso irregular de recursos públicos, contra Samuel García, Mariana Rodríguez, Samuel Orlando García, Miguel Flores y Erick Peñalver Serna", informó.

¿Cómo fue el presunto desvío?

La denuncia contra Samuel García se debe a que presuntamente dinero pagado por el gobierno de Nuevo León a proveedores, terminó en un despacho jurídico y fiscal vinculado con familiares del gobernador.

De acuerdo con la acusación, distintas dependencias y organismos del gobierno estatal realizaron pagos por servicios o contratos a empresas proveedoras, pero el dinero fue transferido a otras empresas o particulares, es decir, hubo una triangulación de recursos.



Una de las empresas que presuntamente habría recibido el dinero es la firma Jurídica y Fiscal Abogados en la que tiene participación el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro.

El monto acumulado de las operaciones realizadas por el gobierno del estado y que terminaron en otras empresas o personas diferentes a los proveedores alcanzarían los 1,400 millones de pesos.

El secretario de Morena plantea que durante el proceso de juicio político contra el gobernador, Samuel García hubo un reconocimiento.

“Dentro del procedimiento de juicio político obra la contestación presentada por el propio Samuel Alejandro García Sepúlveda, en la que sostiene que los recursos públicos pierden esa naturaleza una vez que son transferidos a particulares y se convierten en recursos privados sobre los cuales cesa el control del Estado”, explicó.