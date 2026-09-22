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Conflicto en el norte: Morena señala a Samuel García por desvío de recursos; él dice que es un "refrito"

El gobernador Samuel García afirma que ya la autoridad resolvió que no hay irregularidades en su caso, por lo que acusa a la oposición de "show político".
mar 22 septiembre 2026 04:00 PM
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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante un evento público.
Integrantes de Morena presentaron una nueva denuncia contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, por presunto desvío de recursos públicos. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

A nueve meses de la elección en Nuevo León, el gobernador Samuel García está envuelto en un nuevo conflicto con Morena.

Integrantes de esa fuerza política presentaron una denuncia contra el emecista por delitos de uso ilícito de facultades, enriquecimiento ilícito y peculado.

Pero el gobernador saliente no es el único señalado. Su esposa Marina Rodríguez y otros familiares también fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.

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René González, secretario general del partido en Nuevo León, acudió a presentar la denuncia por el presunto desvío de recursos por 1,400 millones de pesos.

"Hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, con motivo a diversos hechos relacionados con el uso irregular de recursos públicos, contra Samuel García, Mariana Rodríguez, Samuel Orlando García, Miguel Flores y Erick Peñalver Serna", informó.

¿Cómo fue el presunto desvío?

La denuncia contra Samuel García se debe a que presuntamente dinero pagado por el gobierno de Nuevo León a proveedores, terminó en un despacho jurídico y fiscal vinculado con familiares del gobernador.

De acuerdo con la acusación, distintas dependencias y organismos del gobierno estatal realizaron pagos por servicios o contratos a empresas proveedoras, pero el dinero fue transferido a otras empresas o particulares, es decir, hubo una triangulación de recursos.

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Una de las empresas que presuntamente habría recibido el dinero es la firma Jurídica y Fiscal Abogados en la que tiene participación el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro.

El monto acumulado de las operaciones realizadas por el gobierno del estado y que terminaron en otras empresas o personas diferentes a los proveedores alcanzarían los 1,400 millones de pesos.

El secretario de Morena plantea que durante el proceso de juicio político contra el gobernador, Samuel García hubo un reconocimiento.

“Dentro del procedimiento de juicio político obra la contestación presentada por el propio Samuel Alejandro García Sepúlveda, en la que sostiene que los recursos públicos pierden esa naturaleza una vez que son transferidos a particulares y se convierten en recursos privados sobre los cuales cesa el control del Estado”, explicó.

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¿Qué dijo Samuel García de la denuncia?

El gobernador afirmó que la denuncia de Morena contra él y sus familiares es “un refrito”, y que ya las autoridades resolvieron.

“Fueron a presentar refritos en una fiscalía que ya resolvió que no hay nada ilegal, entonces pues yo me río de Morena”, dijo.

En mayo pasado, Morena ya había presentado una denuncia contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflicto de interés y promoción personalizada con recursos públicos.

Como parte de esa denuncia, se acusó que el gobierno de Samuel García gobierno estatal entregó contratos por alrededor de 164 millones de pesos a la empresa Suministros MYR, mientras que otra firma relacionada, Productos Mexicanos Jase, transfirió recursos al despacho jurídico atribuido a García y su familia.

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De acuerdo con el gobernador, ya varias instituciones tanto locales como federales resolvieron que no "hay irregularidad" en los pagos que se hicieron a la firma.

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"El gobierno Federal, el gobierno de Puebla, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y Fiscalía de Nuevo León, ya terminaron que no existe ninguna ilegalidad y ninguna triangulación. Cuatro diferentes autoridades. Y el Congreso, como ya perdió hacen show político", dijo en un video.

Con la oposición, una relación complicada

Durante todo su gobierno, la relación con Samuel García con los partidos de oposición ha estado marcada por el desacuerdo, lo que incluso complicó la aprobación del presupuesto.

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Con las fuerzas de oposición, Samuel García ha tenido diferentes desencuentros por la aprobación del presupuesto, por nombramientos de algunos funcionarios e incluso las diferencias han derivado en un proceso de juicio político.

Ese proceso ante el Congreso, no está concluido. En julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión dentro de una controversia constitucional promovida por el gobierno estatal por lo que el gobernador no puede ser destituido o inhabilitado.

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Samuel García Nuevo León Morena

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