Tormenta Rachel avanza frente a México y provoca fuertes lluvias en estos estados: ¿cuál es su trayectoria hoy?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 15:00 horas de este lunes 28 de septiembre, el centro de Rachel se localizó a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 585 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.



La tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

¿Cuál es la trayectoria de Rachel hoy?

Rachel avanza hacia el oeste-noroeste, de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) también reporta que el sistema mantiene este desplazamiento frente a la costa mexicana.

Por ahora, el SMN mantiene una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. También permanece una zona de vigilancia por estos efectos desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Esto significa que, aunque el centro de Rachel permanece mar adentro, sus efectos pueden alcanzar zonas costeras.