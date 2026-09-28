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Tormenta Rachel avanza frente a México y provoca fuertes lluvias en estos estados: ¿cuál es su trayectoria hoy?

Rachel mantiene vientos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h mientras se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano.
lun 28 septiembre 2026 06:27 PM
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Costas de Acapulco, Guerrero, en estas se ve un oleaje grande.
La tormenta tropical Rachel se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano y refuerza la probabilidad de lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. (FRANCISCO ROBLES/AFP)

La tormenta tropical Rachel continúa desplazándose por el océano Pacífico frente a las costas de México y, aunque su trayectoria se mantiene alejada de tierra, estará provocando lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, además de generar fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

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De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 15:00 horas de este lunes 28 de septiembre, el centro de Rachel se localizó a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 585 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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La tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

¿Cuál es la trayectoria de Rachel hoy?

Rachel avanza hacia el oeste-noroeste, de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) también reporta que el sistema mantiene este desplazamiento frente a la costa mexicana.

Por ahora, el SMN mantiene una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. También permanece una zona de vigilancia por estos efectos desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Esto significa que, aunque el centro de Rachel permanece mar adentro, sus efectos pueden alcanzar zonas costeras.

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Estos estados tendrán lluvias por Rachel

La circulación de la tormenta tropical reforzará la probabilidad de lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Guerrero y Oaxaca. Para Michoacán se esperan lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

Además de las precipitaciones, el SMN pronostica condiciones adversas en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, donde podrían registrarse vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.

El oleaje también aumentará y podría alcanzar entre 3 y 5 metros de altura en las costas de estas entidades.

¿Rachel llegará a las costas de México?

El reporte actual del SMN ubica el centro de Rachel todavía a cientos de kilómetros de la costa y con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Por ello, el fenómeno no se encuentra actualmente tocando tierra, pero sus efectos ya se presentan o se prevén en entidades del Pacífico mexicano.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema debido a que su circulación puede generar lluvias, viento y oleaje elevado incluso cuando el centro de la tormenta permanece mar adentro.

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El SMN recomienda a la población de las zonas extremar precauciones ante las lluvias, el viento y el oleaje, mientras que a la navegación marítima le pide atender las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

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Florence Fenómenos meteorológicos

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