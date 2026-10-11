Huracán Simón hoy: estos son los estados con lluvias intensas y oleaje peligroso

El oleaje también será elevado:
Jalisco: olas de 8 a 10 metros de altura.
Colima: olas de 6 a 8 metros.
Nayarit: olas de 4 a 6 metros.
Sur de Sinaloa: olas de 3 a 5 metros.
En las costas de Jalisco y Colima se pronostica, además, una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros de altura.
Lluvias en otros estados este domingo
Los efectos meteorológicos no se limitarán al paso de Simón. El SMN prevé lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California, así como en el este y sur de Chiapas.
También se pronostican lluvias fuertes en zonas de Sonora, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
En la Ciudad de México se esperan chubascos, mientras que en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Campeche también se pronostican intervalos de chubascos.
Por otra parte, los remanentes del huracán Rachel, en interacción con el frente frío número 2 sobre el norte de la península de Baja California, favorecerán lluvias muy fuertes en el norte y centro de ese estado, además de lluvias fuertes en el norte de Sonora. En la costa occidental de Baja California se prevé oleaje de entre 4 y 6 metros.
El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, deslaves, fuertes vientos y oleaje elevado.