Huracán Simón hoy: estos son los estados con lluvias intensas y oleaje peligroso

El movimiento de Simón mantiene bajo riesgo a las costas del Pacífico mexicano, especialmente en Jalisco y Colima, donde se esperan las precipitaciones más intensas y condiciones marítimas peligrosas.

¿En qué estados lloverá por el huracán Simon?

De acuerdo con el pronóstico del SMN para este domingo, las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente del país:



Esta tarde, #Simon se localiza a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula, #Jalisco y se mueve paralelo a las costas de dicha entidad. Más información en ⬇️ https://t.co/TpLVzXq072 https://t.co/PDJ0fNLbBQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

Jalisco: lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la costa, este y oeste del estado.

Colima: lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros.

Nayarit: lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur.

Sinaloa: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur.



Michoacán: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. Las autoridades también advierten que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los riesgos en las costas

Además de las lluvias, Simón provocará vientos de entre 100 y 120 kilómetros por hora, con rachas de 130 a 140 kilómetros por hora, en las costas de Nayarit y Colima.

En el oeste de Michoacán se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora. En el sur de Sinaloa, la intensidad del viento podría aumentar durante el día.