Más allá del Cablebús: Los 4 estados que apuestan por teleféricos para combatir el tráfico

El transporte público vía aérea se ha convertido en una alternativa de movilidad para conectar los centros urbanos con la periferia y en varias ciudades del país, los teleféricos ya son parte del paisaje urbano.
En una década, estos sistemas ya tienen presencia en la Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán, donde seis líneas suman alrededor de 47 kilómetros, a través de las cuales se conectan con otras opciones de transporte público masivo y para el 2029 se prevé que superen más de 116 kilómetros y que el sistema llegue a Puebla.
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Ecatepec, con 1.6 millones de habitantes, fue el primer lugar donde se construyó en 2016 un teleférico como opción de transporte público en México para conectar al quinto municipio más poblado del país.
Miles de personas viajaron por primera vez por los aires en la Línea 1 del Mexicable, encima del ruido de las bocinas de los vehículos, los microbuses compitiendo por el pasaje y el temido ‘¡ya se la saben!’ al sufrir un asalto dentro de una combi.
Desde ese momento, se han construido dos líneas en Edomex, tres en la CDMX y una en Michoacán.
¿Por qué construir teleféricos es más rápido y barato que el Metro o Metrobús?
En comparación con otros transportes, la construcción de una línea de teleférico es más sencilla que el Metro o los Autobuses de Tránsito Rápido ( BTR, por sus siglas en inglés o Metrobús). El Metro conlleva mucho más dinero y complejidad técnica que un teleférico, mientras una línea de BRT implica costos sociales y políticos, por ejemplo, oposición de vecinos o transportistas, señala Parménides Canseco, experto en movilidad y transporte público.
“Algo que ha resuelto muy bien el Cablebús, los teleféricos, es que se han brincado todo eso, se lo ha volado literalmente. Entonces, gran parte de la ventaja (…) es lidiar con menos actores y hacerlo mucho más fácil; aparte, la oposición pública es menor cuando no se interviene tanto en el suelo”, apunta.
El también director de Operaciones de la consultora Red Planners, señala que el teleférico es una solución para conectar las periferias, en particular, cuando se deben atravesar terrenos complicados como barrancas o cerros.
“El teleférico es una opción muy buena cuando tienes condiciones del terreno muy complicadas, como en Álvaro Obregón, Cuajimalpa (en Ciudad de México) o en el mismo Ecatepec (en el Estado de México)”, dice en entrevista.
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Pese a que un teleférico exige una mayor inversión de dinero que un BRT, el tiempo de ejecución es mucho menor, comenta Canseco.
“Una línea de BRT puede costar alrededor de 3,000 millones de pesos con la infraestructura, con los autobuses y todo, una línea de Cablebús cuesta 5,000 o 7,000 millones de pesos, pero puedes tenerla lista prácticamente en un año”, detalla.
Las claves para garantizar la seguridad y eficiencia en los teleféricos
De cara al crecimiento de los teleféricos en el país, Canseco considera necesario cuidar tres aspectos esenciales para que sean opciones funcionales de movilidad para las personas:
1. Definir la ubicación de las estaciones para conectar con centros de población y otros sistemas de transporte, evitar estaciones que lleguen ‘a la nada’.
2. Garantizar que sean accesibles tanto las estaciones como el entorno para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas.
3. Asegurar a mediano y largo plazo el funcionamiento y seguridad de la infraestructura, con recursos suficientes para su operación y mantenimiento.
“Operar y mantener una línea de cable es algo que no se puede dejar a la suerte como mucha infraestructura, porque la magnitud de los daños que puede ocasionar un accidente son bastante graves, tanto que se pueda perder completamente la confianza en el sistema”, sostiene el urbanista por el Tecnológico de Monterrey.
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Nuevas líneas del Cablebús en CDMX: cuáles son y por dónde pasarán
La Ciudad de México, con 25.3 kilómetros en total, es la entidad con la red más extensa de teleféricos en el país.
La Línea 1, de Cuautepec a Indios Verdes, en Gustavo A. Madero, y la Línea 2, de Constitución 1917 a Santa Marta, en Iztapalapa, entraron en servicio ambas en 2021, como una forma de ofrecer transporte rápido y seguro a quienes viven en las periferias del norte y oriente de la capital.
La Línea 3, de Los Pinos-Constituyentes a Vasco de Quiroga, se estrenó en 2024 para conectar las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec y al Pueblo de Santa Fe.
Tres nuevas líneas de Cablebús se comenzaron a construir en 2026 al poniente y sur de la capital –que se caracterizan por tener barrancas, zonas boscosas y dificultades viales– para sumar 39.2 kilómetros más de teleféricos con una inversión estimada de 9,313.7 millones de pesos tanto del Gobierno de México como el capitalino.
Línea 4 Tlalpan – Coyoacán: Pedregal de San Nicolás a Universidad
Línea 5 Magdalena Contreras – Álvaro Obregón: Oyamel a Mixcoac
Línea 6 Milpa Alta – Tláhuac: Villa Milpa Alta a Tláhuac
No obstante, grupos de habitantes de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón han protestado contra la construcción de la nueva Línea 5, mientras comuneros en Milpa Alta han criticado la Línea 6 ante la preocupación de que acelere la urbanización en la zona y pierdan parte de sus tierras por invasiones.
Línea 3 del Mexicable: de Naucalpan a Cuatro Caminos en 30 minutos
En el Estado de México se construye la Línea 3 del Mexicable, con una capacidad de 40,000 pasajeros por día con la cual se promete conectar Naucalpan hasta el Metro Cuatro Caminos en la Ciudad de México en un viaje de tan solo 30 minutos, la mitad de lo que toma llegar de un destino a otro en camión o vagoneta.
La obra presenta un avance del 80% hasta el 7 de octubre, de acuerdo con el Gobierno mexiquense, y se espera quede terminada a finales de este año, para comenzar a dar servicio dentro de los primeros tres meses de 2027.
Mientras la Línea 1 del Mexicable, que va de Indios Verdes a Hank González, es la más antigua con 10 años de servicio, la Línea 2, de Santa Clara a La Cañada, fue inaugurada en 2023 y ambas comunican Ecatepec con la entrada al norte de la Ciudad de México.
Puebla se suma al 'boom': Así será su nueva red de transporte público por el aire
Puebla comenzó con las obras preliminares para iniciar la construcción de su red de Cablebús, con alrededor de 13.6 kilómetros y nueve estaciones distribuidas en cuatro líneas.
La creación del Sistema de Transporte por Cable (STC) cubrirán el trayecto desde el Estadio Cuauhtémoc, hasta la zona de Angelópolis.
El proyecto será construído a través de un consorcio de cinco empresas encabezadas por Doppelmayr, firma internacional que ha cosntruídos los proyectos en la CDMX.
El proyecto avanza pese a múltiples protestas en contra que se han realizado por grupos de ciudadanos, incluyendo a estudiantes de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), desde febrero de este año.
Michoacán: teleféricos llegan más allá del centro del país
El Teleférico de Uruapan, inaugurado en abril, es el primero en operación fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México. Con un recorrido de 8.4 kilómetros, esta línea va de Hospital Regional a Parque Nacional en menos de 30 minutos y tiene una capacidad para hasta 54,000 pasajeros por día.
En construcción está la segunda línea, el Teleférico de Morelia, con 7.2 kilómetros de recorrido y capacidad para mover hasta a 46,000 pasajeros diarios.
Aunque estaba anunciado para entrar en operación en septiembre, las obras llevan un avance del 85% y se realizan las pruebas técnicas en el primer segmento de Estadio Morelos a Obelisco / Monumento a Lázaro Cárdenas.