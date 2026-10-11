Más allá del Cablebús: Los 4 estados que apuestan por teleféricos para combatir el tráfico

Ecatepec, con 1.6 millones de habitantes, fue el primer lugar donde se construyó en 2016 un teleférico como opción de transporte público en México para conectar al quinto municipio más poblado del país.

Miles de personas viajaron por primera vez por los aires en la Línea 1 del Mexicable, encima del ruido de las bocinas de los vehículos, los microbuses compitiendo por el pasaje y el temido ‘¡ya se la saben!’ al sufrir un asalto dentro de una combi.

Desde ese momento, se han construido dos líneas en Edomex, tres en la CDMX y una en Michoacán.

Son seis líneas de teleférico las que dan servicio como opción de movilidad en Ciudad de México, Estado de México y Michoacán. (Gráfico: Elaboración propia con Infogram)





¿Por qué construir teleféricos es más rápido y barato que el Metro o Metrobús?

En comparación con otros transportes, la construcción de una línea de teleférico es más sencilla que el Metro o los Autobuses de Tránsito Rápido ( BTR, por sus siglas en inglés o Metrobús). El Metro conlleva mucho más dinero y complejidad técnica que un teleférico, mientras una línea de BRT implica costos sociales y políticos, por ejemplo, oposición de vecinos o transportistas, señala Parménides Canseco, experto en movilidad y transporte público.

“Algo que ha resuelto muy bien el Cablebús, los teleféricos, es que se han brincado todo eso, se lo ha volado literalmente. Entonces, gran parte de la ventaja (…) es lidiar con menos actores y hacerlo mucho más fácil; aparte, la oposición pública es menor cuando no se interviene tanto en el suelo”, apunta.

El también director de Operaciones de la consultora Red Planners, señala que el teleférico es una solución para conectar las periferias, en particular, cuando se deben atravesar terrenos complicados como barrancas o cerros.

“El teleférico es una opción muy buena cuando tienes condiciones del terreno muy complicadas, como en Álvaro Obregón, Cuajimalpa (en Ciudad de México) o en el mismo Ecatepec (en el Estado de México)”, dice en entrevista.