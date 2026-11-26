Junto a “Chapo Félix” fueron detenidas otras tres personas, quienes también formarían parte de las “Fuerzas Especiales Zambada”

Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.

El Gabinete de Seguridad señaló que continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos”. Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos. El Gabinete de Seguridad continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

La caída del ''Chapo Isidro''

Estados Unidos solicitó esta semana la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ''Chapo Isidro'', señalado como líder de grupos delictivos vinculados con el Cártel de Sinaloa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A Isidro se le señala como uno de los aliados de ''Los Mayos'', facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Ismael Zambada García.

De acuerdo con la FGR, la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia y busca procesarlo en territorio estadounidense por delitos que, en la legislación mexicana, tienen correspondencia con asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR detalló que Meza Flores cuenta con investigaciones en México por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.