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México

Protestas del IMSS continúan y la CNTE se suma a marcha convocada para el próximo 14 de octubre

La CNTE anunció que se sumará a la movilización del 14 de octubre, cuando los trabajadores del IMSS decidan sobre el incremento salarial de 6.8%.
sáb 10 octubre 2026 05:00 PM
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protestas imss
La Sección 9 de la CNTE confirmó este sábado que marchará el 14 de octubre junto al personal médico para respaldar sus exigencias. (Foto: Cuartoscuro)

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen este sábado 10 de octubre protestas y bloqueos en vialidades de la Ciudad de México y el Estado de México para exigir cambios en la dirigencia sindical, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos y contratación de personal.

Las movilizaciones cumplen tres días consecutivos en la capital del país. Entre los puntos afectados se encuentran el cruce de avenida Xola y Gabriel Mancera, en la alcaldía Benito Juárez, así como las inmediaciones de las oficinas sindicales sobre avenida Zaragoza.

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En el Estado de México, trabajadores de la Clínica 220 del IMSS también mantienen un bloqueo de los carriles centrales de Paseo Tollocan, en Toluca, que comenzó la mañana del viernes. Entre sus demandas están garantizar el suministro de medicamentos e insumos, ampliar la plantilla de personal y mejorar las condiciones de trabajo y los salarios.

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Las inconformidades también incluyen el rechazo de un sector de los trabajadores a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como la exigencia de renovar a sus representantes.

CNTE se suma a la movilización del 14 de octubre

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció este sábado que su organización participará en la marcha convocada para el miércoles 14 de octubre en apoyo a las demandas del personal de salud del IMSS.

La movilización coincidirá con la consulta en la que los trabajadores decidirán si aceptan el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS.

De acuerdo con el IMSS, el aumento se compone de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Sin embargo, un grupo de trabajadores inconformes expresó su rechazo a la propuesta durante una mesa de diálogo instalada por la Secretaría de Gobernación.

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El Instituto informó que la votación será libre, personal, directa y secreta, con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También aseguró que respetará la decisión de los trabajadores.

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Sheinbaum anuncia gira por hospitales en medio de protestas del personal del IMSS

IMSS afirma que los servicios médicos están garantizados

En medio de las manifestaciones, el IMSS aseguró que sus unidades médicas y hospitales operan en todo el país y que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis.

En un boletín difundido el viernes 9 de octubre, el Instituto señaló que más de 400,000 trabajadores acudieron a laborar con normalidad ese día.

La institución también pidió a quienes participan en las protestas mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, especialmente para las ambulancias, las urgencias y las personas con cirugías programadas.

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El IMSS agregó que mantiene una mesa de trabajo permanente con el sindicato para abordar asuntos como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, el mantenimiento de instalaciones y la cobertura de plazas.

Asimismo, informó que desde 2019 su plantilla de trabajadores de base aumentó en 94,631 personas, al pasar de 360,823 a 455,454. En ese periodo, el incremento salarial promedio fue de 6.94% anual, según los datos difundidos por el Instituto.

Las protestas ocurren mientras la presidenta Claudia Sheinbaum inició el viernes una gira por los 24 estados donde opera el sistema IMSS-Bienestar, con el propósito de supervisar el funcionamiento de hospitales y centros de salud, así como el abasto de medicamentos.

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Derechos laborales Instituto Mexicano del Seguro Social Protesta

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