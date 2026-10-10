Protestas del IMSS continúan y la CNTE se suma a marcha convocada para el próximo 14 de octubre



En el Estado de México, trabajadores de la Clínica 220 del IMSS también mantienen un bloqueo de los carriles centrales de Paseo Tollocan, en Toluca, que comenzó la mañana del viernes. Entre sus demandas están garantizar el suministro de medicamentos e insumos, ampliar la plantilla de personal y mejorar las condiciones de trabajo y los salarios.

Las inconformidades también incluyen el rechazo de un sector de los trabajadores a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como la exigencia de renovar a sus representantes.

CNTE se suma a la movilización del 14 de octubre

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció este sábado que su organización participará en la marcha convocada para el miércoles 14 de octubre en apoyo a las demandas del personal de salud del IMSS.

La CNTE se suma al movimiento del IMSS. La Sección 9 confirmó que marchará el 14 de octubre junto al personal médico para respaldar sus exigencias. pic.twitter.com/8uMS4XiSS3 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 10, 2026

La movilización coincidirá con la consulta en la que los trabajadores decidirán si aceptan el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS.

De acuerdo con el IMSS, el aumento se compone de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Sin embargo, un grupo de trabajadores inconformes expresó su rechazo a la propuesta durante una mesa de diálogo instalada por la Secretaría de Gobernación.