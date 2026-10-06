Tras conocer y comprender el código, el cual fue publicado este 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , el personal deberá suscribir una carta compromiso para cumplirlo, denunciar posibles vulneraciones y colaborar con las instancias encargadas de investigarlas.

Los riesgos que la Marina identifica dentro de la institución

La Semar realizó un análisis con base en denuncias, diagnósticos institucionales, estadísticas de su Órgano Interno de Control y estudios sobre clima laboral, hostigamiento, acoso y no discriminación.

A partir de esa revisión identificó cinco áreas de riesgo: hostigamiento sexual, acoso sexual y acoso laboral; incumplimiento de funciones y comisiones; uso indebido del cargo, cohecho y conflictos de interés; manejo inadecuado, alteración u ocultamiento de información y deterioro del clima laboral, afectaciones a la imagen institucional y falta de cooperación interna.

Información, derechos humanos y conflictos de interés

El código establece que la información clasificada o estratégica deberá mantenerse confidencial y protegerse mediante controles tecnológicos seguros. Además, bitácoras, reportes, partes informativos y archivos digitales deberán reflejar con exactitud los hechos y decisiones.

También prohíbe el acoso laboral, el hostigamiento sexual y el acoso sexual y establece que las funciones deben ejercerse con respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin discriminación.

En materia de conflicto de interés, el personal deberá anteponer el ”interés de la Nación” y de la institución a intereses personales y abstenerse de participar en asuntos donde exista un beneficio personal directo o indirecto.

El código también prohíbe el cohecho y obliga a administrar los recursos federales con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.