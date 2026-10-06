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México

Marina endurece su código de conducta: prohíbe abusos, conflictos de interés y manejo indebido de información

El nuevo Código de Conducta de la Marina obliga a todo su personal a firmar una carta compromiso y establece mecanismos para denunciar posibles incumplimientos.
mar 06 octubre 2026 11:55 AM
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Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México; y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, durante el Aniversario de la Armada de México en Veracruz.
Imagen ilustrativa. Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México; y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, durante el Aniversario de la Armada de México en Veracruz. (Presidencia)

La Secretaría de Marina (Semar) actualizó su Código de Conducta para 2026 y colocó entre sus nuevas reglas la prevención del acoso laboral y sexual, la corrupción, los conflictos de interés, el uso indebido del cargo y el manejo inadecuado de información.

El documento, aprobado el 11 de septiembre de 2026 y firmado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, establece que sus disposiciones serán obligatorias para las personas servidoras públicas de la dependencia y sus entidades, sin importar su nivel jerárquico, función o régimen de contratación.

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Tras conocer y comprender el código, el cual fue publicado este 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , el personal deberá suscribir una carta compromiso para cumplirlo, denunciar posibles vulneraciones y colaborar con las instancias encargadas de investigarlas.

Los riesgos que la Marina identifica dentro de la institución

La Semar realizó un análisis con base en denuncias, diagnósticos institucionales, estadísticas de su Órgano Interno de Control y estudios sobre clima laboral, hostigamiento, acoso y no discriminación.

A partir de esa revisión identificó cinco áreas de riesgo: hostigamiento sexual, acoso sexual y acoso laboral; incumplimiento de funciones y comisiones; uso indebido del cargo, cohecho y conflictos de interés; manejo inadecuado, alteración u ocultamiento de información y deterioro del clima laboral, afectaciones a la imagen institucional y falta de cooperación interna.

Información, derechos humanos y conflictos de interés

El código establece que la información clasificada o estratégica deberá mantenerse confidencial y protegerse mediante controles tecnológicos seguros. Además, bitácoras, reportes, partes informativos y archivos digitales deberán reflejar con exactitud los hechos y decisiones.

También prohíbe el acoso laboral, el hostigamiento sexual y el acoso sexual y establece que las funciones deben ejercerse con respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, sin discriminación.

En materia de conflicto de interés, el personal deberá anteponer el ”interés de la Nación” y de la institución a intereses personales y abstenerse de participar en asuntos donde exista un beneficio personal directo o indirecto.

El código también prohíbe el cohecho y obliga a administrar los recursos federales con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

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Denuncias y carta compromiso

Los servidores públicos y particulares podrán presentar denuncias ante el Comité de Ética de la Secretaría de Marina o el Órgano Interno de Control correspondiente. Las investigaciones podrán derivar en sanciones por faltas no graves o, cuando sean graves, en la intervención del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La carta compromiso también establece que el código deberá utilizarse como guía de conducta dentro y fuera de la institución y obliga a denunciar incumplimientos y colaborar en investigaciones. Para suscribirla se deberán registrar nombre, cargo, unidad de adscripción, CURP, fecha y firma.

El Código de Conducta 2026 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y dejará sin efecto el vigente desde el 18 de mayo de 2023. La Semar establece que deberá actualizarse y aprobarse cada año o cuando resulte necesario.

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Secretaría de Marina Gobierno federal

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