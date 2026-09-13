Sheinbaum y Fuerzas Armadas rinden homenaje a los Niños Héroes: "La soberanía no es una aspiración; es mandato"

“En el devenir de los Estados existen momento decisivos que marcan su destino, es precisamente en estas circunstancias donde los desafíos ponen a prueba el carácter de su gente, surgen las grandes hazañas y con ellas se define el futuro de las naciones”, afirmó Trevilla Trejo.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas en el país, para rendir honores a los cadetes que en 1847 resistieron desde el Alcázar de Chapultepec al ataque de fuerzas de Estados Unidos.

Se trata de los cadetes Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez.





“La grandeza de aquella defensa fue reconocida incluso por el entonces oficial estadounidense Ulises Grant, quien en sus memorias escribió que los mexicanos demostraron un patriotismo digno de imitar y se mantuvieron firmes en el combate”, dijo el titular de la Sedena.