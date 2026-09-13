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Sheinbaum y Fuerzas Armadas rinden homenaje a los Niños Héroes: "La soberanía no es una aspiración; es mandato"

Al rendir honores a los Niños Héroes en Chapultepec, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, reafirmó el compromiso de proteger la soberanía nacional frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
dom 13 septiembre 2026 12:16 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum pone su mano derecha en el pecho y voltea durante el homenaje a los Niños Héroes en Chapultepec.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. (X/@LuzElena_GE)

La soberanía de México no es solo una aspiración histórica, es un mandato constitucional, afirmó el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, durante la conmemoración del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes .

“La grandeza de una nación no solo se mide por sus recursos, sino por la determinación de quienes están dispuestos a defenderla, postura que define al pueblo de México.

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“En el devenir de los Estados existen momento decisivos que marcan su destino, es precisamente en estas circunstancias donde los desafíos ponen a prueba el carácter de su gente, surgen las grandes hazañas y con ellas se define el futuro de las naciones”, afirmó Trevilla Trejo.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas en el país, para rendir honores a los cadetes que en 1847 resistieron desde el Alcázar de Chapultepec al ataque de fuerzas de Estados Unidos.

Se trata de los cadetes Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez.

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“La grandeza de aquella defensa fue reconocida incluso por el entonces oficial estadounidense Ulises Grant, quien en sus memorias escribió que los mexicanos demostraron un patriotismo digno de imitar y se mantuvieron firmes en el combate”, dijo el titular de la Sedena.

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