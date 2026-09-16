En Imágenes | 16,000 soldados y 99 aeronaves participan en el Desfile Militar del 16 de septiembre

Por las calles del centro capitalino marchan miles de elementos del Ejército y la Marina como parte del Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México.

Las tropas avanzan frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza este evento desde el Zócalo de la Ciudad de México, al que llegó acompañada de los secretarios de la Marina y la Defensa Nacional, Raymundo Pedro Morales y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente.