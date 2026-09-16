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México

#En Imágenes | 16,000 soldados y 99 aeronaves participan en el Desfile Militar del 16 de septiembre

En el Desfile por el 216 Aniversario de la Independencia de México marchan almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y más de 500 vehículos.
mié 16 septiembre 2026 01:23 PM
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Helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevuelan la Torre Latinoamerica en el marco del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2026.
Helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevuelan la Torre Latinoamerica en el marco del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2026. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Por las calles del centro capitalino marchan miles de elementos del Ejército y la Marina como parte del Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México.

Las tropas avanzan frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza este evento desde el Zócalo de la Ciudad de México, al que llegó acompañada de los secretarios de la Marina y la Defensa Nacional, Raymundo Pedro Morales y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente.

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En el desfile participan 16,000 elementos de las Fuerzas Armadas, entre generales almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes y tropa, informó Trevilla Trejo.

16,000 elementos de las Fuerzas Armadas desfilan en el marco del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.
16,000 elementos de las Fuerzas Armadas desfilan en el marco del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México. (Foto: Yuri Cortez/AFP)


Elementos del Ejército extienden la monumental bandera nacional para izarla en el Zócalo de la Ciudad de México antes de que inicie el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026.
Elementos del Ejército extienden la monumental bandera nacional para izarla en el Zócalo de la Ciudad de México antes de que inicie el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)


Aeronaves de las Fuerzas Armadas sobrevuelan el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte del Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026.
Aeronaves de las Fuerzas Armadas sobrevuelan el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte del Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)


También desfilan más de 500 vehículos y 99 aeronaves de la Fuerza Aérea mexicana y de la Guardia Nacional.

"Todos los participantes son mujeres y hombres, quienes en cada paso, en cada cántico, en cada uniforme y al machar frente a nuestra nación, despertarán el orgullo de ser mexicanos", dijo el secretario de la Defensa Nacional.

Desfile Militar por el Día de la Independencia de México
Desfile Militar por el Día de la Independencia de México. (Foto: Yuri Cortez/AFP)


Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. (Foto: Yuri Cortez/AFP)


Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)


También, en conmemoración de los 80 años de la brigada de fusileros paracaidistas, 15 de ellos, incluyendo a cinco mujeres que integran el equipo Guerreros Aztecas, realizarán maniobras acrobáticas para arribar a la plancha de este Zócalo capitalino.

Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)


Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)


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Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

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Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un discurso en el que destacó la defensa de la soberanía nacional. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México
Mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas se alistan antes del desfile. (Foto: CARL DE SOUZA/AFP)
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México
Cadetes de las Fuerzas Armadas de México se apresuran a ocupar sus puestos para el desfile militar del Día de la Independencia en la plaza del Zócalo, en la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026. (Foto: Yuri Cortez/AFP)
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México
Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan un sobrevuelo sobre la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México durante el desfile militar del Día de la Independencia. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)
Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México
La Escuela de Enfermería Naval participó en el desfile militar. (Foto: Presidencia de México)
Defile militar
La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a la bandera de México, izada en el Zócalo capitalino. (Foto: Presidencia de México)
Miembros de las Fuerzas Armadas de México viajan sobre vehículos blindados durante el desfile militar del Día de la Independencia en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026.
Miembros de las Fuerzas Armadas de México viajan sobre vehículos blindados durante el desfile militar del Día de la Independencia en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)
Miembros del Regimiento de Paracaidistas de México se preparan para participar en el desfile militar anual del Día de la Independencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026.
Miembros del Regimiento de Paracaidistas de México se preparan para participar en el desfile militar anual del Día de la Independencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026. (Foto: Carl de Souza/AFP)
Miembros de las fuerzas especiales de la Armada de México participan en el desfile militar del Día de la Independencia en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026.
Miembros de las fuerzas especiales de la Armada de México participan en el desfile militar del Día de la Independencia en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2026. (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

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