En Imágenes | 16,000 soldados y 99 aeronaves participan en el Desfile Militar del 16 de septiembre

Por las calles del centro capitalino marchan miles de elementos del Ejército y la Marina como parte del Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México.
Las tropas avanzan frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza este evento desde el Zócalo de la Ciudad de México, al que llegó acompañada de los secretarios de la Marina y la Defensa Nacional, Raymundo Pedro Morales y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente.
Publicidad
En el desfile participan 16,000 elementos de las Fuerzas Armadas, entre generales almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes y tropa, informó Trevilla Trejo.
También desfilan más de 500 vehículos y 99 aeronaves de la Fuerza Aérea mexicana y de la Guardia Nacional.
"Todos los participantes son mujeres y hombres, quienes en cada paso, en cada cántico, en cada uniforme y al machar frente a nuestra nación, despertarán el orgullo de ser mexicanos", dijo el secretario de la Defensa Nacional.
También, en conmemoración de los 80 años de la brigada de fusileros paracaidistas, 15 de ellos, incluyendo a cinco mujeres que integran el equipo Guerreros Aztecas, realizarán maniobras acrobáticas para arribar a la plancha de este Zócalo capitalino.