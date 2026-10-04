El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alista una estrategia de capacitación en seguridad escolar que involucrará a maestras, maestros, estudiantes y madres y padres de familia, con apoyo de autoridades federales y personal especializado de las Fuerzas Armadas.
El anuncio fue realizado por Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, quien adelantó que las acciones comenzarán en las próximas semanas y se desarrollarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina.