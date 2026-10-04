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México

SNTE preparará a maestros, estudiantes y padres para saber cómo actuar ante violencia en escuelas

Integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participarán en la capacitación para que las comunidades escolares sepan cómo actuar ante las situaciones de riesgo.
dom 04 octubre 2026 11:35 AM
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Estudiantes levantan carteles en contra de la violencia en la UNAM.
La violencia en las escuelas ha crecido en los últimos años, por lo que estudiantes exigen a las autoridades medidas para evitar que se repitan estos hechos. (Cuartoscuro)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) alista una estrategia de capacitación en seguridad escolar que involucrará a maestras, maestros, estudiantes y madres y padres de familia, con apoyo de autoridades federales y personal especializado de las Fuerzas Armadas.

El anuncio fue realizado por Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, quien adelantó que las acciones comenzarán en las próximas semanas y se desarrollarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina.

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La intención, explicó el dirigente sindical, es que las comunidades educativas tengan herramientas para saber cómo reaccionar y qué protocolos seguir cuando ocurra una situación que pueda poner en peligro su integridad.

La capacitación buscará involucrar a toda la comunidad escolar

Cepeda Salas planteó que la seguridad dentro y alrededor de los planteles no debe depender solo de la reacción de los docentes o de las autoridades cuando ocurre una emergencia.

Por ello, la estrategia contempla capacitar a distintos integrantes de las comunidades escolares para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a escenarios de violencia.

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El anuncio se dio este 3 de octubre durante un acto en Úrsulo Galván, Veracruz, donde el dirigente nacional del SNTE encabezó, junto con la gobernadora Rocío Nahle García, la ceremonia por el 30 aniversario de la reagrupación del Equipo Político de la Sección 32 y el noveno aniversario luctuoso de su fundador, Juan Nicolás Callejas Arroyo.

La propuesta de capacitación llega después de hechos de violencia registrados en distintos planteles escolares, aunque durante el encuentro no se detallaron casos específicos ni se presentó un calendario para la aplicación de los nuevos protocolos.

Para el SNTE, la preparación de las comunidades educativas forma parte de una política de prevención. La organización sindical sostiene que docentes, estudiantes y familias deben conocer de antemano qué hacer frente a una situación de riesgo.

La participación de instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina busca incorporar personal especializado a ese proceso de capacitación.

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El anuncio fue uno de los principales planteamientos de Cepeda Salas durante su participación en Veracruz, donde también abordó asuntos laborales del magisterio y la relación del sindicato con el gobierno federal.

El dirigente reconoció los avances que, a su consideración, se han alcanzado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en el diálogo con el sector educativo.

Violencia en las escuelas: tres casos

En 2026 destacan tres casos recientes. En Torreón, Coahuila, dos hermanos de 18 años, exalumnos, atacaron una secundaria con cuchillos, machetes y bombas Molotov; murió la subdirectora y cuatro personas resultaron heridas.

En marzo, un estudiante de 15 años ingresó con un fusil de asalto a un plantel de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde murieron dos maestras. Además, en septiembre, un estudiante atacó con dos cuchillos una secundaria en Querétaro y dejó cuatro personas heridas.

A estos hechos se suman amenazas difundidas en redes sociales que provocaron evacuaciones, suspensión de clases y activación de protocolos en escuelas de distintos estados.

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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Educación Fuerzas armadas

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