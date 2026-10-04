La intención, explicó el dirigente sindical, es que las comunidades educativas tengan herramientas para saber cómo reaccionar y qué protocolos seguir cuando ocurra una situación que pueda poner en peligro su integridad.

La capacitación buscará involucrar a toda la comunidad escolar

Cepeda Salas planteó que la seguridad dentro y alrededor de los planteles no debe depender solo de la reacción de los docentes o de las autoridades cuando ocurre una emergencia.

Por ello, la estrategia contempla capacitar a distintos integrantes de las comunidades escolares para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a escenarios de violencia.



El anuncio se dio este 3 de octubre durante un acto en Úrsulo Galván, Veracruz, donde el dirigente nacional del SNTE encabezó, junto con la gobernadora Rocío Nahle García, la ceremonia por el 30 aniversario de la reagrupación del Equipo Político de la Sección 32 y el noveno aniversario luctuoso de su fundador, Juan Nicolás Callejas Arroyo.

La propuesta de capacitación llega después de hechos de violencia registrados en distintos planteles escolares, aunque durante el encuentro no se detallaron casos específicos ni se presentó un calendario para la aplicación de los nuevos protocolos.

Para el SNTE, la preparación de las comunidades educativas forma parte de una política de prevención. La organización sindical sostiene que docentes, estudiantes y familias deben conocer de antemano qué hacer frente a una situación de riesgo.

La participación de instituciones como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina busca incorporar personal especializado a ese proceso de capacitación.