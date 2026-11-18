Los estudiantes de educación básica en el país se rigen bajo el calendario que establece la Secretaría de Educación Pública (SEP) en donde se determinan los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) que regularmente se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Ante ello, vale la pena tener en mente la fecha que sirve a las familias para disfrutar de días de vacaciones, acudir a algunos eventos, planear actividades o simplemente, descansar.
Los estudiantes disfrutarán de otro puente largo en noviembre por Consejo Técnico Escolar
¿Cuándo es el último viernes de CTE?
De acuerdo con el calendario de la SEP correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, el viernes 27 de noviembre es el último viernes sin clases de este año. En esa misma semana, del lunes 23 al jueves 26, se lleva a cabo el registro y la comunicación de la evaluación hecha a los alumnos por parte de los profesores y que corresponde al primer trimestre.
¿Qué son los viernes de CTE?
La SEP describe a los CTE como reuniones en donde participan autoridades de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes.
“Las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”, destaca la dependencia federal.
El principal objetivo es mejorar logros educativos, atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas en cada centro escolar con la toma de decisiones en cada reunión.
¿Qué actividades establece el calendario escolar de la SEP?
Rumbo a fin de año, la SEP destinará las tres primeras semanas de diciembre para que sí haya clases, siendo el 18 el último con actividades normales, para después iniciar con las vacaciones que arrancan el 21 y terminan el 5 de enero de 2027.
La suspensión docente se extiende hasta el 6 de enero, para arrancar clases hasta el jueves 7 de enero de 2027.
En tanto, los Los trabajadores formales tendrán que esperar un poco más de un mes para disfrutar de un fin de semana largo, ya que de acuerdo en lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios de año, la siguiente fecha corresponde al viernes 25 de diciembre también es un día de descanso oficial.
El calendario que se presentó al arranque del nuevo ciclo escolar, establece que las escuelas públicas y privadas del país cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares. De acuerdo con esta propuesta, el ciclo escolar 2026-2027 concluiría el viernes 9 de julio de 2027.
Para aprovechar las vacaciones de fin de año, muchas familias acuden a visitar a sus familiares que viven en otros estados, viajar a alguna playa o pueblo mágico, entre otros destinos con los que cuenta el país.