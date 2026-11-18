¿Cuándo es el último viernes de CTE?

De acuerdo con el calendario de la SEP correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, el viernes 27 de noviembre es el último viernes sin clases de este año. En esa misma semana, del lunes 23 al jueves 26, se lleva a cabo el registro y la comunicación de la evaluación hecha a los alumnos por parte de los profesores y que corresponde al primer trimestre.

Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)

¿Qué son los viernes de CTE?

La SEP describe a los CTE como reuniones en donde participan autoridades de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se realizan previo al inicio del ciclo escolar, así como el último viernes de cada mes.

“Las conforma el director del centro educativo y la totalidad del personal docente del mismo, con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos”, destaca la dependencia federal.

El principal objetivo es mejorar logros educativos, atender diversos aspectos o problemáticas que se relacionan, tales como la erradicación del rezago educativo, impulsar la lectura, la escritura, las matemáticas en cada centro escolar con la toma de decisiones en cada reunión.

