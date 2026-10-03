Torreón despide a Edith Nevárez, subdirectora asesinada en Secundaria 13 por ataque de "Los Cuates"

Pero sí lo hicieron su padre Manuel Nevárez y su hijo, Jared, quien, pese a que estudia en Estados Unidos, logró regresar a tiempo para despedir a su madre.

Dan alta médico a otro de los heridos en ataque de Torreón

Este mismo sábado, una de las cuatro personas que resultaron heridas durante el ataque en la Secundaria General Número 13 fue dada de alta y continuará su recuperación en casa. Aparentemente el resto permanece en el hospital.

Entre ellas se encuentra el profesor Ricardo Quintanar, quien recibió un pronóstico de estado grave, pero estable y para el cual sus colegas profesores han solicitado plaquetas.

Otro de los lesionados es el alumno Alexis, de 13 años, quien recibe atención especializada y cuya condición ha sido reportada como delicada. El tercer paciente fue identificado como Gerardo, quien presentó mejoría y fue trasladado de terapia intensiva a piso para continuar con su valoración médica.

Autoridades educativas y de salud mantienen seguimiento de la evolución de las personas heridas.

¿Quiénes son "Los Cuates" de la Secundaria 13?

"Los Cuates" son dos hermanos de 18 años señalados como probables responsables del ataque en este plantel educativo de Torreón.

El fiscal estatal, Federico Fernández, explicó que ambos utilizaron armas blancas para agredir de manera aleatoria a personas dentro de la institución.

Según reveló el funcionario en una entrevista con Azucena Uresti, los jóvenes mostraban un "pseudofanatismo" hacia delincuentes que han cometido ataques similares en otros lugares del mundo.

Entre sus pertenencias, las autoridades encontraron imágenes de personajes a quienes los hermanos admiraban e intentaban imitar.