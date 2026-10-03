Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Torreón despide a Edith Nevárez, subdirectora asesinada en Secundaria 13 por ataque de "Los Cuates"

El ataque de los dos hermanos en esta escuela de Coahuila dejó otros cuatro lesionados, de los cuales uno recibió el alta médica este sábado.
sáb 03 octubre 2026 08:22 PM
Añadir Expansión Política en Google
Misa de Edith Nevárez, subdirectora de la Secundaria Número 13 de Torreón, asesinada por dos exalumnos.
Este 3 de octubre se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de la subdirectora de la Secundaria Número 13, Edith Nevárez, quien fue asesinada por dos exalumnos. (Foto: Cuartoscuro)

Familiares, estudiantes y maestros de la Secundaria General 13, en Torreón , despidieron este 3 de octubre a la subdirectora Nery Edith Nevárez, quien murió asesinada en el ataque cometido por dos exalumos conocidos como "Los Cuates".

En la misa de cuerpo presente se recordó a la maestra como una mujer trabajadora, comprometida con la educación y querida por quienes la rodeaban. Según reportaron medios locales, al sepelio no pudo acudir la madre de la docente.

Publicidad

Pero sí lo hicieron su padre Manuel Nevárez y su hijo, Jared, quien, pese a que estudia en Estados Unidos, logró regresar a tiempo para despedir a su madre.

Dan alta médico a otro de los heridos en ataque de Torreón

Este mismo sábado, una de las cuatro personas que resultaron heridas durante el ataque en la Secundaria General Número 13 fue dada de alta y continuará su recuperación en casa. Aparentemente el resto permanece en el hospital.

Entre ellas se encuentra el profesor Ricardo Quintanar, quien recibió un pronóstico de estado grave, pero estable y para el cual sus colegas profesores han solicitado plaquetas.

Otro de los lesionados es el alumno Alexis, de 13 años, quien recibe atención especializada y cuya condición ha sido reportada como delicada. El tercer paciente fue identificado como Gerardo, quien presentó mejoría y fue trasladado de terapia intensiva a piso para continuar con su valoración médica.

Autoridades educativas y de salud mantienen seguimiento de la evolución de las personas heridas.

¿Quiénes son "Los Cuates" de la Secundaria 13?

"Los Cuates" son dos hermanos de 18 años señalados como probables responsables del ataque en este plantel educativo de Torreón.

El fiscal estatal, Federico Fernández, explicó que ambos utilizaron armas blancas para agredir de manera aleatoria a personas dentro de la institución.

Según reveló el funcionario en una entrevista con Azucena Uresti, los jóvenes mostraban un "pseudofanatismo" hacia delincuentes que han cometido ataques similares en otros lugares del mundo.

Entre sus pertenencias, las autoridades encontraron imágenes de personajes a quienes los hermanos admiraban e intentaban imitar.

Publicidad

El fiscal también descartó que los agresores hubieran ingresado al plantel con la intención de agredir a una persona determinada y afirmó que cometieron el ataque sin un fin claro.

¿Qué pasó en el ataque a la secundaria?

Dos jóvenes con cuchillos y otras armas blancas perpetraron un ataque al interior de la Secundaria 13 de Torreón. Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, "los dos jóvenes mayores de edad, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la escuela y agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes en distintos puntos de las instalaciones".

Además de las armas blancas, los hermanos usaron pequeños artefactos explosivos, identificados por el fiscal de la entidad como petardos, cuya finalidad, dijo, habría sido provocar pánico y aturdir a las personas durante el ataque.

Publicidad

Tags

Torreón Escuelas Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad