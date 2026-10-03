Un mexicano fue tras los orangutanes de Indonesia y volvió con una lección de la selva

México tiene tres especies de primates nativos: el mono araña, el mono aullador negro y el mono aullador de manto. Las tres están catalogadas como especies en peligro de extinción y enfrentan amenazas como el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat.

Para Del Villar, la experiencia en Indonesia dejó una idea central: no basta con proteger a los animales; también hay que conservar los territorios que necesitan para sobrevivir.

De los tiburones a los orangutanes

Del Villar lleva alrededor de dos décadas documentando fauna silvestre y marina. Su trabajo comenzó principalmente con los tiburones, de los que ha fotografiado cerca de 50 especies.

A lo largo de sus expediciones Gerardo del Villar ha retratado cerca de 50 especies de tiburones y ha utilizado la fotografía para acercar al público a estos depredadores y visibilizar la importancia de su conservación. (Foto: Facebook/ Gerardo del Villar Cervantes )

Con el tiempo amplió sus expediciones para ver otros animales como orcas, cocodrilos y mantas gigantes. Los orangutanes, en cambio, no estaban originalmente entre las especies que tenía particular interés en conocer.

La oportunidad surgió durante una expedición de buceo en Indonesia. Ya que se encontraba en el otro lado del mundo, decidió dedicar algunos días a conocer a estos grandes simios.

Lo que encontró terminó sorprendiéndolo. En Borneo, el comportamiento de los orangutanes llamó particularmente su atención por la relación entre las madres y sus crías.

Me encontré un comportamiento muy similar al nuestro. Me impactó muchísimo cómo las mamás cuidan a sus crías. Cuando ves una mujer cargando a tu bebé, es exactamente lo mismo: esa ternura, esa protección". Gerardo del Villar.



A bordo de un klotok, una embarcación tradicional de madera utilizada para recorrer el río Sekonyer, Del Villar se internó en la selva y descubrió que los orangutanes aparecían con mucha más frecuencia de la que esperaba.

“No esperaba ver tantos orangutanes, porque ibas en un río y la verdad los veías por todos lados. Entonces empezabas a ver cómo interactuaban entre ellos, cómo las mamás estaban con sus crías, cómo había algunos que estaban peleando por comida. Son comportamientos que, cuando los ves de cerca, te hacen pensar en lo similares que somos”, relata.