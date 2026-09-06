El renacer de las perlas del Golfo de California enfrenta un enemigo que la ciencia no puede frenar

El objetivo era trabajar con las dos especies nativas de la región: Pinctada mazatlanica, conocida como madreperla, y Pteria sterna, la concha nácar de labios arcoiris, ambas caracterizadas por sus tonalidades que pueden presentar desde grises y azules hasta verdes, rosas y morados.

Ahora la diferencia con la antigua explotación está en la forma de producir la perla, en lugar de buscarla dentro de una ostra silvestre, los productores llevan las ostras a estructuras de cultivo y las mantienen allí durante años. Las crías pueden obtenerse del medio natural o producirse en laboratorio y, cuando alcanzan el tamaño adecuado, comienza el proceso para inducir la formación de la perla. Después vuelve al agua.

“Una vez que se hace el implante, se regresa al mar y ahí empieza otra vez el proceso”, explica Cáceres.

Sin embargo, el resultado y la obtención de una perla en estas ostras no está garantizado y es que durante los siguientes años, la ostra debe sobrevivir en el mar, crecer y formar una capa de nácar alrededor del implante. Solo al final del ciclo el productor sabe cuántos organismos sobrevivieron hasta la cosecha y qué calidad tendrán las perlas.

Para Cáceres la espera de este tiempo es uno de los primeros filtros para quien quiera convertir la perlicultura en un negocio grande. “Es muy difícil conseguir inversionistas que quieran esperar cuatro años para ver las ganancias”, dice.

“Los inversionistas quieren recuperar su dinero en el primer año”, señala.

Ostras perleras cultivadas en la Bahía de La Paz, donde permanecen varios años bajo el agua antes de ser cosechadas para producir perlas. (Foto: Facebook/ Perlas La Paz)

Por eso la producción perlera mexicana se ha mantenido lejos de una lógica industrial de grandes volúmenes. Para Cáceres, no es necesariamente la ruta que deba seguir el sector y es que llevar la producción a una mayor escala requiere más infraestructura, maquinaria, combustible y energía. Además de que la apuesta de la empresa es mantener una producción limitada y diferenciar sus perlas por las características particulares de cada pieza.

Sin embargo, la empresa ha buscado diversificar sus ingresos. A la venta de perlas y joyería actualmente suma la realización de recorridos turísticos y la venta productos elaborados a partir de las conchas.

La concha puede convertirse así en materia prima para productos derivados, mientras que la granja se transforma también en un espacio para mostrar al visitante cómo una joya tarda años en formarse.

En 2024, según datos de la Secretaría de Economía, México registró 492,000 dólares de comercio internacional de perlas cultivadas trabajadas: 420,000 dólares correspondieron a importaciones y apenas 72,100 dólares a exportaciones. Es decir, por cada dólar de perlas cultivadas que México vendió al exterior, compró casi seis dólares.

El mercado internacional actualmente es dominado por perlas chinas que resultan ser más baratas debido a que se producen de forma industrializada, lo que las diferencian de las perlas mexicanas que son producidas a menor escala, priorizando el mantener sus colores y "rareza"