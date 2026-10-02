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México

Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía de EU rumbo a elección 2027

Jasmine Bugarín fue perfilada por Morena y Partido Verde para buscar la gubernatura de Nayarit en el 2027.
vie 02 octubre 2026 07:19 PM
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En la imagen se ve a Jasmine Bugarín celebrando que será la corcholata de Morena.
Jasmine Bugarín se alista para competir por la gubernatura de Nayarit, aunque no ganó su encuesta. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

Jasmine María Bugarín Rodríguez, perfilada para buscar la candidatura de Morena y el Partido Verde a la Gubernatura de Nayarit en 2027, inició ante el Gobierno de Estados Unidos el trámite para renunciar a la ciudadanía de ese país.

La reforma de nacionalidad única, aprobada por el Senado el 29 de septiembre , establece que quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana; si poseen otra, tendrán que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

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¿Jasmine Bugarín tiene doble nacionalidad?

La senadora con licencia del Partido Verde informó que acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, para comenzar formalmente el procedimiento, luego de que en los últimos días surgieran cuestionamientos sobre su doble nacionalidad frente a la reforma aprobada.

"Voy saliendo del consulado americano en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense.

"Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y a mi lealtad con México. México es mi patria y Nayarit mi compromiso y la razón de mi servicio público. Les seguiré contando cómo va avanzando este proceso", señaló.


Bugarín también sostuvo que la soberanía nacional es un principio que debe ser protegido y defendido. El martes había dicho que desde 2018 comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intención de dejar la ciudadanía estadounidense, aunque posteriormente recibió críticas debido a que el procedimiento de renuncia debe realizarse ante el Gobierno de Estados Unidos.

El tema cobró relevancia después de que Morena y el Partido Verde la nombraran coordinadora estatal de su alianza en Nayarit, posición que la coloca entre los perfiles que podrían competir por la candidatura a la Gubernatura en 2027.

¿Quién es Jasmine Bugarín?

Bugarín, originaria de La Yesca, Nayarit, comenzó su trayectoria política a los 22 años, mientras estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Su primer cargo en el servicio público fue en 2007, cuando se desempeñó como subdirectora de Registro Civil, asesora jurídica y defensora de los Derechos Humanos en su municipio.

En los años siguientes ocupó distintos puestos en la administración municipal y en organismos relacionados con derechos de las mujeres. En 2011 comenzó su militancia en el PRI, donde fue representante general en La Yesca y consejera estatal, además de desempeñar cargos en la administración del entonces gobernador priista Roberto Sandoval.

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Entre 2013 y 2014 fue directora del Departamento de Enlace del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit. Más adelante dejó las filas del PRI y se incorporó al PVEM, partido del que llegó a ser dirigente estatal y secretaria general del Comité Estatal.

Su carrera también pasó por el Poder Legislativo. Fue diputada local en Nayarit, posteriormente ocupó en dos ocasiones una diputación federal y finalmente llegó al Senado de la República. Dejó esa posición para buscar la candidatura a la Gubernatura.

Bugarín cursó la Licenciatura en Derecho entre 2004 y 2011 y cuenta además con diplomados relacionados con Derechos Humanos, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Violencia de Género.

Su camino hacia la contienda estatal también ha tenido cuestionamientos en materia electoral. En abril pasado, autoridades electorales de Nayarit la sancionaron por actos anticipados de promoción, luego de la colocación de un espectacular y de bardas con el eslogan "Justicia y Bienestar para Nayarit JB". Por estos hechos, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit le impuso una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes entonces a 56,570 pesos.

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Nayarit Va por México Elecciones México 2027

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