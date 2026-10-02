Jasmine Bugarín inicia trámite para renunciar a ciudadanía de EU rumbo a elección 2027

¿Jasmine Bugarín tiene doble nacionalidad?

La senadora con licencia del Partido Verde informó que acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, para comenzar formalmente el procedimiento, luego de que en los últimos días surgieran cuestionamientos sobre su doble nacionalidad frente a la reforma aprobada.

"Voy saliendo del consulado americano en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense.

"Para mí, esta decisión va más allá de un trámite jurídico, responde a mis convicciones y a mi lealtad con México. México es mi patria y Nayarit mi compromiso y la razón de mi servicio público. Les seguiré contando cómo va avanzando este proceso", señaló.

Hoy inicié el trámite para renunciar a la ciudadanía estadounidense. Reitero que mi lealtad siempre estará con México y mi compromiso, con el pueblo de Nayarit.



Les iré contando cómo avanza este proceso. pic.twitter.com/zNQFI6BxJ3 — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) October 2, 2026



Bugarín también sostuvo que la soberanía nacional es un principio que debe ser protegido y defendido. El martes había dicho que desde 2018 comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intención de dejar la ciudadanía estadounidense, aunque posteriormente recibió críticas debido a que el procedimiento de renuncia debe realizarse ante el Gobierno de Estados Unidos.

El tema cobró relevancia después de que Morena y el Partido Verde la nombraran coordinadora estatal de su alianza en Nayarit, posición que la coloca entre los perfiles que podrían competir por la candidatura a la Gubernatura en 2027.

¿Quién es Jasmine Bugarín?

Bugarín, originaria de La Yesca, Nayarit, comenzó su trayectoria política a los 22 años, mientras estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Su primer cargo en el servicio público fue en 2007, cuando se desempeñó como subdirectora de Registro Civil, asesora jurídica y defensora de los Derechos Humanos en su municipio.

En los años siguientes ocupó distintos puestos en la administración municipal y en organismos relacionados con derechos de las mujeres. En 2011 comenzó su militancia en el PRI, donde fue representante general en La Yesca y consejera estatal, además de desempeñar cargos en la administración del entonces gobernador priista Roberto Sandoval.