El reto no es únicamente aumentar el número de ejemplares, sino conseguir que sobrevivan, se reproduzcan y puedan desplazarse por territorios seguros.

La población silvestre de lobos mexicanos en Arizona y Nuevo México llegó a 319 ejemplares al cierre de 2025, mientras en el país se estima que existen entre 25 y 35 lobos en libertad, una cifra distante de la meta para alcanzar una población viable y autosuficiente con al menos 200 ejemplares en territorio nacional.

La preocupación por la decisión de EU

La orden ejecutiva de Trump, emitida el 4 de septiembre de 2026, establece un plazo de 90 días para que el Departamento del Interior de EU determine si el lobo gris y el lobo mexicano cumplen con los criterios de recuperación señalados en su legislación, proceso que puede derivar en una reducción de su nivel de protección o incluso en su retiro de la lista de especies en peligro de extinción.

Aunque la propuesta aún está en análisis y no plantea una autorización inmediata para matar lobos, sí abre la puerta a modificar las reglas que determinan cuándo pueden realizarse acciones de control.

En particular, plantea revisar los criterios para responder a casos de depredación de ganado, lo que podría facilitar que los productores recurran a medidas letales cuando se determine que los lobos representan una amenaza para sus animales.

Irma Macedo, directora del Santuario Extinción Cero, y Herbe Monroy, veterinario del refugio mexicano enfocado en la protección, rescate y conservación del lobo gris mexicano, explican que la decisión de EU resulta relevante debido a que la recuperación de la especie se ha construido durante décadas en un esfuerzo binacional en el que ambos países cooperan e intercambian ejemplares, información genética y estrategias de reproducción.