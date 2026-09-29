Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

“Sanciones muestran el alcance de los cárteles en el gobierno en Baja California”, dice EU

El gobierno de Baja California es encabezado por la morenista Marina del Pilar, quien ha negado que haya investigaciones en su contra en el pasado reciente.
mar 29 septiembre 2026 03:44 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se observa a la gobernadora Marina del Pilar levantando la mano izquierda.
Marina del Pilar se divorció de Carlos Torres antes de que se hicieran oficiales los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen. (Foto: Cuartoscuro )

El gobierno de Estados Unidos señaló este martes que las sanciones contra presuntos integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa exhiben el alcance de la influencia del narcotráfico en el gobierno de Baja California.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, afirmó que entre los casos señalados se encuentran allegados a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Publicidad

¿De qué acusa EU a personajes vinculados al gobierno de Baja California?

De acuerdo con el funcionario estadounidense, un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos presuntamente recibieron sobornos para proteger las actividades del Cártel de Sinaloa de las autoridades.

“Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el gobierno de México, particularmente en Baja California”, sostuvo Pigott, al referirse a las medidas anunciadas por Estados Unidos contra 21 personas y 25 entidades presuntamente relacionadas con el grupo criminal.

Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, quien a principios de este 2026 negó tener vínculos con actividades criminales.

En un video que publicó en enero, Torres dijo que las acusaciones en su contra se originaron en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025.

El Departamento de Estado indicó que las sanciones forman parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para desarticular la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México.

La dependencia señaló que busca afectar las redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción a ambos lados de la frontera.

Torres Torres entre los sancionados

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres entre 21 personas sancionadas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción relacionada con el Cártel de Sinaloa; la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF) también lo incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas.

La designación coloca al exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila , en el centro de la investigación estadounidense sobre la operación de “Los Mayos” en la frontera. Washington lo identifica como un operador político vinculado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como jefe de la facción que controla la plaza de Mexicali.

Publicidad

La acción anunciada este 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a 21 individuos y 25 empresas relacionadas con el liderazgo, financiamiento y redes de corrupción del Cártel de Sinaloa, según el Departamento del Tesoro.

Dentro de ese entramado aparece Carlos Alberto Torres Torres. La autoridad estadounidense sostiene que el exesposo de la gobernadora mantiene una alianza con “El Ruso” y que utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y evitar intervenciones de autoridades en Baja California.

El señalamiento forma parte de una acusación más amplia: el Tesoro afirma que la corrupción vinculada con “Los Mayos” presuntamente llegó hasta los niveles más altos del gobierno estatal.

¿Quién es “El Ruso”?

Juan José Ponce Félix, identificado también como Jesús Alexandro Sánchez Félix y conocido como “El Ruso”, es señalado por OFAC como líder de "Los Rusos", una subfacción de “Los Mayos”.

Publicidad

La dependencia estadounidense describe a Mexicali como una de las plazas estratégicas para las operaciones de esta estructura debido a su ubicación fronteriza. Según su reporte, “Los Mayos” administran distintas rutas hacia Estados Unidos mediante líderes territoriales encargados de las actividades del cártel en sus respectivas zonas.

En el caso de Mexicali, Washington sostiene que “El Ruso” mantiene el control de la plaza y de áreas circundantes mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales.

Es dentro de esa estructura donde OFAC ubica a Torres, aunque también alcanza a otros funcionarios y empresarios.

Entre las personas incluidas están Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario federal y asesor legislativo del gobierno de Baja California, y Diosvany Samuel Chapotin Villalba, señalado por OFAC como involucrado en tráfico de drogas y lavado de dinero.

El Tesoro de Estados Unidos publicó el esquema de operación de "Los Mayos" en Mexicali. (Captura de pantalla)

México también bloquea a 46 señalados

Tras la medida de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a las 46 personas y empresas designadas por OFAC: 21 personas físicas y 25 morales.

La Secretaría de Hacienda explicó que la decisión se tomó después de analizar información financiera disponible en México. La dependencia señaló que detectó, entre algunos de los sujetos, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

La inclusión tiene carácter preventivo y administrativo, de acuerdo con Hacienda. La dependencia subrayó que aparecer en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad alguna.

Tags

Baja California Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad