“Sanciones muestran el alcance de los cárteles en el gobierno en Baja California”, dice EU

¿De qué acusa EU a personajes vinculados al gobierno de Baja California?

De acuerdo con el funcionario estadounidense, un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos presuntamente recibieron sobornos para proteger las actividades del Cártel de Sinaloa de las autoridades.

“Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el gobierno de México, particularmente en Baja California”, sostuvo Pigott, al referirse a las medidas anunciadas por Estados Unidos contra 21 personas y 25 entidades presuntamente relacionadas con el grupo criminal.

Entre los sancionados se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, quien a principios de este 2026 negó tener vínculos con actividades criminales.

En un video que publicó en enero, Torres dijo que las acusaciones en su contra se originaron en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025.

El Departamento de Estado indicó que las sanciones forman parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para desarticular la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México.

La dependencia señaló que busca afectar las redes relacionadas con el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción a ambos lados de la frontera.

Torres Torres entre los sancionados

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres entre 21 personas sancionadas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción relacionada con el Cártel de Sinaloa; la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF) también lo incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas.

La designación coloca al exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila , en el centro de la investigación estadounidense sobre la operación de “Los Mayos” en la frontera. Washington lo identifica como un operador político vinculado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como jefe de la facción que controla la plaza de Mexicali.