“Sanciones muestran el alcance de los cárteles en el gobierno en Baja California”, dice EU

La dependencia estadounidense describe a Mexicali como una de las plazas estratégicas para las operaciones de esta estructura debido a su ubicación fronteriza. Según su reporte, “Los Mayos” administran distintas rutas hacia Estados Unidos mediante líderes territoriales encargados de las actividades del cártel en sus respectivas zonas.
En el caso de Mexicali, Washington sostiene que “El Ruso” mantiene el control de la plaza y de áreas circundantes mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales.
Es dentro de esa estructura donde OFAC ubica a Torres, aunque también alcanza a otros funcionarios y empresarios.
Entre las personas incluidas están Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario federal y asesor legislativo del gobierno de Baja California, y Diosvany Samuel Chapotin Villalba, señalado por OFAC como involucrado en tráfico de drogas y lavado de dinero.
El Tesoro de Estados Unidos publicó el esquema de operación de "Los Mayos" en Mexicali. (Captura de pantalla)
México también bloquea a 46 señalados
Tras la medida de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a las 46 personas y empresas designadas por OFAC: 21 personas físicas y 25 morales.
La Secretaría de Hacienda explicó que la decisión se tomó después de analizar información financiera disponible en México. La dependencia señaló que detectó, entre algunos de los sujetos, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
La inclusión tiene carácter preventivo y administrativo, de acuerdo con Hacienda. La dependencia subrayó que aparecer en la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad alguna.