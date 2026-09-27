El Escudo de las Américas endurece su ofensiva contra los cárteles mexicanos

Inicialmente se conformó por 14 países: Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En septiembre pasado se adhirió Perú con lo que ya son 15 naciones.

Aunque en la lista de las organizaciones a las que se pretende sancionar están organizaciones de México y Brasil, ninguno de los dos países forma parte del mecanismo.

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no recibió invitación para incorporarse a la iniciativa, pero consideró que no es necesario debido a que hay una relación bilateral con Estados Unidos en la que hay coordinación y cooperación.

“No, no fuimos invitados. Pero no necesitábamos ser invitados porque nosotros tenemos, ya, un Acuerdo con Estados Unidos”, dijo el 10 de marzo pasado en su conferencia matutina .





¿Quiénes son las organizaciones a sancionar?

En la mira de la Alianza están 24 organizaciones, entre ellas ocho mexicanas, las cuales fueron declaradas como terroristas por Estados Unidos: Carteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Viagras y Cártel de Juárez.

Las otras organizaciones son Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cártel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Chone Killers, Grupos disidentes de las FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y Los Tiguerones.