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México

El Escudo de las Américas endurece su ofensiva contra los cárteles mexicanos

En su propósito de luchar contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, alianza Escudo de las Américas marcó su primera medida contra organizaciones de ocho países, incluido México.
dom 27 septiembre 2026 08:00 PM
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el presidente Donald Trump junto a otros presidentes integrantes del Escudo de las Américas .
Los países miembros del Escudo de las Américas suscribieron una declaración conjunta para sancionar a 24 organizaciones criminales. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Chile.)

Además de ser designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) por Estados Unidos, los cárteles mexicanos están en la mira de la alianza Escudo de las Américas , la cual se perfila a sancionarlos con medidas como el congelamiento de bienes y cuentas, la cancelación de visados a integrantes, y responsabilidad penal para sus integrantes o para quienes les brinden apoyo.

El Escudo de las Américas, conocido como Coalición Anti-cárteles de las Américas, es un bloque que nació en marzo de este año a convocatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Inicialmente se conformó por 14 países: Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En septiembre pasado se adhirió Perú con lo que ya son 15 naciones.

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Aunque en la lista de las organizaciones a las que se pretende sancionar están organizaciones de México y Brasil, ninguno de los dos países forma parte del mecanismo.

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no recibió invitación para incorporarse a la iniciativa, pero consideró que no es necesario debido a que hay una relación bilateral con Estados Unidos en la que hay coordinación y cooperación.

“No, no fuimos invitados. Pero no necesitábamos ser invitados porque nosotros tenemos, ya, un Acuerdo con Estados Unidos”, dijo el 10 de marzo pasado en su conferencia matutina .

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¿Quiénes son las organizaciones a sancionar?

En la mira de la Alianza están 24 organizaciones, entre ellas ocho mexicanas, las cuales fueron declaradas como terroristas por Estados Unidos: Carteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Viagras y Cártel de Juárez.

Las otras organizaciones son Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cártel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Chone Killers, Grupos disidentes de las FARC, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sendero Luminoso y Los Tiguerones.

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Los postulados del Escudo de las Américas

De acuerdo con la Declaración conjunta de los integrantes de la alianza, ese escudo tiene como postulados:

1. Ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental.

2. Cooperar en esfuerzos a nivel de todo el gobierno en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, la protección de infraestructuras críticas y otras esferas que se determinen mutuamente.

3. Promover la paz a través de la fortaleza para hacer frente a futuras amenazas a intereses mutuos y

4. Unirse a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental.

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¿Cuáles son las sanciones?

La que Donald Trump considera como la “alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional” en el hemisferio Occidental propone medidas como congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visas; responsabilidad penal para personas que proporcionen conscientemente apoyo material, incluido apoyo logístico.

“Declaramos nuestra intención de imponer, según corresponda y de conformidad con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales, congelación de activos; restricciones de inmigración y visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que a sabiendas proporcionen apoyo material, incluido apoyo logístico, a dichas organizaciones, entre otras medidas”, dice la declaración conjunta del 22 de septiembre.

Para lograr las sanciones a las organizaciones se propone fortalecer la cooperación entre los países miembros para mayor intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad y promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos.

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Donald Trump CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Drogas

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