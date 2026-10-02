Luis Alberto Olán, hermano de Jorge Amílcar Olán, señalado como enlace con el CJNG

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Luis Alberto Olán Aparicio, conocido como “Scarface” o “El Güero”, recibió una petición de su hermano Amílcar: frenar extorsiones contra proveedores de balasto.

Amílcar Olán Aparicio fue el principal proveedor de balasto para obras insignia del gobierno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Tren Maya y del Tren Interoceánico.

A Luis Alberto Olán se le habría encargado frenar las extorsiones contra proveedores de balasto usado en el Tren Maya y el Tren Interoceánico. (Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro.)



En un audio se escucha a Luis Alberto asegurar que conoce a “El Tanque” y que su relación pudo ayudar a detener actos de extorsión. “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”, dijo Luis Alberto en un audio difundido por el medio de comunicación Latinus.



Su hermano, Amilcar Olán también se refirió a la relación que tenía con "El Tanque", de acuerdo con otro audio. “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dijo sobre el vínculo de Luis Alberto con "El Tanque".

¿Quién es Iván Cazarín Molina?

Originario de Veracruz, Iván Cazarín Molina nació el 15 de octubre de 1984 y es identificado como “El Tanque”.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros lo incluyó en la lista de sanciones de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2024. También lo identifica como Víctor Hugo Delgado Rentería.

“El Tanque” era parte del círculo cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del CJNG, a quien le reportaba directamente.

“Involucrado en el ascenso y la consolidación del CJNG, 'El Tanque' opera en los estados mexicanos de Jalisco y Veracruz. Si bien se dedica principalmente al robo de combustible, también ha participado en el narcotráfico, la extorsión y el homicidio”, reportó el Departamento del Tesoro cuando en septiembre de 2024.