Luis Alberto Olán, hermano de Jorge Amílcar Olán, señalado como enlace con el CJNG
De acuerdo con audios difundidos por Latinus, Luis Alberto Olán tuvo la tarea de frenar extorsiones contra proveedores de balasto destinado a obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, obras insignia de AMLO.
Los apellidos Olán Aparicio se volvieron populares en los últimos meses, no solo por la presunta relación de amistad de Jorge Amílcar Olán con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino también porque su hermano, Luis Alberto Amílcar Olán, presuntamente tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), declarada como Organización Terrorista Extrajera por Estados Unidos.
Nacido en Tabasco, tierra natal del expresidente y de su hijo, Luis Alberto Olán Aparicio es señalado de tener una relación con Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", identificado como un operador de alto nivel del CJNG en Veracruz.
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De acuerdo con investigaciones periodísticas, Luis Alberto Olán Aparicio, conocido como “Scarface” o “El Güero”, recibió una petición de su hermano Amílcar: frenar extorsiones contra proveedores de balasto.
Amílcar Olán Aparicio fue el principal proveedor de balasto para obras insignia del gobierno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Tren Maya y del Tren Interoceánico.
En un audio se escucha a Luis Alberto asegurar que conoce a “El Tanque” y que su relación pudo ayudar a detener actos de extorsión. “Yo conozco a ‘El Tanque’ aquí, al de la maña”, dijo Luis Alberto en un audio difundido por el medio de comunicación Latinus.
Su hermano, Amilcar Olán también se refirió a la relación que tenía con "El Tanque", de acuerdo con otro audio. “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dijo sobre el vínculo de Luis Alberto con "El Tanque".
¿Quién es Iván Cazarín Molina?
Originario de Veracruz, Iván Cazarín Molina nació el 15 de octubre de 1984 y es identificado como “El Tanque”.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros lo incluyó en la lista de sanciones de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2024. También lo identifica como Víctor Hugo Delgado Rentería.
“El Tanque” era parte del círculo cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del CJNG, a quien le reportaba directamente.
“Involucrado en el ascenso y la consolidación del CJNG, 'El Tanque' opera en los estados mexicanos de Jalisco y Veracruz. Si bien se dedica principalmente al robo de combustible, también ha participado en el narcotráfico, la extorsión y el homicidio”, reportó el Departamento del Tesoro cuando en septiembre de 2024.
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A través del huachicol, “El Tanque” genera millones de dólares anuales para la el CJNG, al cual el gobierno de Estados Unidos lo tiene en la mira.
“'El Tanque' roba combustible mediante conexiones ilegales a los oleoductos de Pemex y lo almacena cerca de la ciudad de Veracruz en tanques con capacidad para millones de litros. A través de familiares y asociados que actúan como testaferros, 'El Tanque' administra una red de gasolineras aparentemente legítimas donde vende el combustible robado”, así opera “El Tanque”, de acuerdo con información de Estados Unidos.
Otros integrantes de la familia de “El Tanque” fueron señalados de estar involucrados con el CJNG, entre ellos César Cazarín Molina, alias “Tornado”, también íntimo amigo de “El Mencho”, implicado en homicidios y huachicol.
También están involucrados con el CJNG, el suegro, Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”, su sobrino, Jahir Cazarin Ramos.
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Su arresto no frenó su operación
Iván Cazarín Molina fue detenido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero desde prisión mantiene su operación.
Un reporte de la organización Insight Crime , apuntó que la detención de Cazarín fue un golpe estratégico a la organización que comandaba "El Mencho".
"Para el Cartel de Jalisco, la captura de Cazarín Molina puede representar un golpe estratégico. Con el supuesto control de una gran expansión territorial y su evidente importancia para las operaciones de la organización criminal, es previsible que la ausencia de Cazarín Molina tenga un impacto perjudicial en las actividades del CJNG", planteó en su análisis.