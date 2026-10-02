Ernesto Ruffo en el Altiplano: las conversaciones que sostuvo con cuatro exgobernadores tras las rejas

Ruffo explicó que las conversaciones entre ellos también ocurrían durante la hora diaria que tenían para salir al patio. Aprovechaban ese tiempo para caminar, hacer ejercicio y hablar de política. El exgobernador de Baja California recordó así una convivencia poco habitual entre antiguos mandatarios estatales que terminaron compartiendo las condiciones de reclusión.

¿Cómo fueron los días de Ernesto Ruffo en la cárcel?

Sobre su experiencia en el Altiplano, Ruffo describió lo que llamó el “carcelazo”, un efecto que, según relató, puede llevar a una persona a perder la noción de certeza y confianza en sí misma debido al aislamiento, la incomunicación y los cambios constantes en los horarios. Dijo que otros internos le advertían que debía mantenerse firme mentalmente y “no dejarse” ante las condiciones del encierro.

El exgobernador detalló que permanecía alrededor de 20 horas al día dentro de una celda de unos ocho metros cuadrados, diseñada originalmente para dos personas, aunque en su caso tenía ocupación individual. Las cuatro horas restantes se distribuían entre una hora de patio y tres horas destinadas a comer y bañarse. También relató que el inodoro se encontraba expuesto hacia el pasillo.

Entre las condiciones que más recordó estuvo el frío del penal, al que los internos apodaban el “Palacio de Hielo”. Ruffo explicó que la altitud y las bajas temperaturas afectaron su presión arterial y su sueño, pues estaba acostumbrado a vivir al nivel del mar. Para enfrentar el frío recibió cuatro cobijas y una chamarra.