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México

Los negocios de Jorge Amílcar Olán, el amigo de los hijos de AMLO

El empresario Jorge Amílcar ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntamente obtener beneficios, incluidos contratos con el Gobierno, por su cercanía con los hijos de Andrés Manuel López Obrador.
jue 01 octubre 2026 08:17 PM
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Amílcar Olán amigo de "Andy"
Amílcar Olán es amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán. Medios de comunicación han documentado que el también empresario vendió balasto para el Tren Maya sin certificaciones de calidad. (Foto: Especial)

Jorge Amílcar Olán Aparicio fue uno de los empresarios consentidos del sexenio pasado y ahora podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR)... en caso de que exista una denuncia y pruebas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se puede abrir una carpeta de investigación en su contra, siempre y cuando exista evidencia y pruebas de su participación en un delito. Mientras esto se define, Olán Aparicio salió del país y fue visto recientemente en Lugano, Suiza .

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Amigo cercano de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, dos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocidos como "Andy" y "Bobby", el empresario está vinculado con diversas empresas que ganaron contratos públicos para insumos médicos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

Las empresas de Amílcar Olán Aparicio

De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Romedic es una de las compañías asociadas a Olán Aparicio. Entre 2020 y 2022, la empresa ganó contratos con los gobiernos estatales de Quintana Roo y Tabasco para proveerles materiales médicos.

Para saber más

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mananera de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026, en Palacio Nacional.
presidencia

Sheinbaum responde si la FGR investiga a Andy López Beltrán por huachicol


Aunque era una empresa recién creada y había sido señalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como distribuidor irregular de medicamentos, consiguió los contratos por un monto conjunto de 490 millones de pesos, según el trabajo de MCCI.

Olán Aparicio fue, además, uno de los proveedores de balasto para la construcción del Tren Maya y del Tren Interoceánico, proyecto que López Obrador encargó supervisar de manera honoraria a su hijo "Bobby".

Según audios revelados por MCCI, Olán Aparicio habría sobornado a laboratorios para que aprobaran la calidad del balasto, es decir, la grava o piedra triturada que da soporte a las vías férreas y carreteras.

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La gravedad de estas acusaciones fue evidente cuando se registró el primer descarrilamiento del Tren Maya en marzo de 2024. Un tren se salió parcialmente de las vías cerca de la estación Tixkokob, en Yucatán. No hubo lesionados.

En enero de este año también descarriló ese tren en el estado de Oaxaca y 14 personas murieron. Una fiscalización de la obra, realizada en 2021 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró que la vía accidentada, llamada Línea Z, se remodeló con un volumen de balasto menor al que se necesitaba.

El presunto huachicol fiscal

Amílcar Olán Aparicio también está vinculado con la empresa Portacelis Gas and Oil, señalada del posible delito de huachicol fiscal estimado en 834 millones de pesos, de acuerdo con una investigación del diario Reforma.

El reportaje indica que la Secretaría de Hacienda solicitó a la FGR ejercer acción penal contra los dueños de esta empresa por el supuesto contrabando de combustible.

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Según Reforma, esta compañía fue creada en agosto de 2024 ante un notario de Villahermosa, Tabasco y, hasta diciembre del mismo año, su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, señalado como el operador de confianza y prestanombres de Olán Aparicio.

En una conferencia de prensa matutina reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las Secretarías de Hacienda y Anticorrupción ya tienen información para investigar a la empresa Portacelis Gas and Oil.

MCCI reveló que De la Cruz Murillo también aparece como comisario en Romedic y también está registrado como accionista de Poyago, una ferretera que en 2023 modificó su objeto social para vender medicinas al IMSS.

Además de como titular del órgano de Vigilancia de la constructora Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, de la que Olán Aparicio posee el 90% de las acciones.

Otra investigación de MCCI encontró que el amigo de "Andy" también hizo negocios millonarios con los terrenos que rodean a la refinería de Dos Bocas, construida en Tabasco por el expresidente López Obrador.

Empresas en Estados Unidos

La organización también reveló recientemente que Olán Aparicio extendió su red empresarial a Estados Unidos.

Tras revisar registros mercantiles de la Secretaría de Estado de Texas, MCCI confirmó que el pasado 25 de junio de 2026 Amílcar Olán constituyó la compañía Stone Basaltico LLC.

Ese mismo día, el empresario de Tabasco Andrés Quintero Martínez de Escobar y Silvia Gabriela Cárdenas Arias registraron la empresa Quincar LLC. Ella sería una administradora de Olán Aparicio en la venta irregular de balasto, según otros audios difundidos por Latinus.

Con esas dos compañías, los empresarios crearon el 2 de julio de 2026 una tercera sociedad llamada Basalt Group LL.

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