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México

Ana Lilia Rivera: de dialogar con el EZLN a ser la apuesta de Morena para Tlaxcala 2027

La 'senadora del maíz' es la futura candidata por la gubernatura de Tlaxcala; la defensa de las comunidades campesinas y del maíz nativo están en el centro de su trabajo político.
lun 28 septiembre 2026 03:53 PM
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Ana Lilia Rivera es abrazada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.
Ana Lilia Rivera, la 'Senadora del Maíz', fue elegida por Morena como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Tlaxcala, lo cual la coloca en camino para competir por la gubernatura de dicho estado en las elecciones de 2027. (Foto: Camila Ayala / Cuartoscuro)

Ana Lilia Rivera, conocida como la ‘senadora del maíz’, fue elegida por Morena como coordinadora de la Defensa de la 4T en Tlaxcala, la antesala de la candidatura para competir por esta entidad en las elecciones de 2027 .

“¡Tlaxcaltecas, en México mandamos las y los mexicanos! Por eso esta Cuarta Transformación, que está en su segundo piso, hoy tiene una coordinadora humana, humilde, pero también capaz, preparada y fuerte para enfrentar los retos que vienen”, afirmó tras anunciarse su elección.

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¿Quién es Ana Lilia Rivera, aspirante de Morena para Tlaxcala?

Se define a sí misma como “mujer, madre y campesina”. Originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Comenzó su carrera política más de 30 años atrás, como activista cercana a movimientos de izquierda: muestra de ello es su participación como delegada en la Convención Nacional Democrática organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.


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Militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) del 2000 al 2014, cuando dejó las filas del partido del ‘sol azteca’ para convertirse en una de las fundadoras de Morena, partido creado alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Es conocida como la ‘ senadora del maíz’ al tener como prioridad la defensa de la soberanía alimentaria y de las comunidades campesinas, así como la protección del maíz nativo frente a la implementación de cultivos transgénicos.

Cargos públicos y en Morena de Ana Lilia Rivera

-Diputada local en el Congreso del Estado de Tlaxcala (2008-2011).
-Senadora de la República por Tlaxcala (2018-2026, reelecta en 2024).
-Secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala en Morena.
-Secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos en Morena.
-Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

"Siempre fui puntera"

La nueva coordinadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera aseguró que desde hace un año ella fue la “puntero” en las encuestas en el estado. “En Tlaxcala siempre una puntera, no es desde ahora, fue por lo menos un año. Esa es la calidad moral con la que yo convocaré para que nos sentemos a dialogar”, sostuvo.

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Al ser cuestionada sobre Alfonso Sánchez Anaya, quien no asistió a su nombramiento, pues se retiró después de conocer que ella sería la designada, sostuvo que desde hace meses llamó a la unidad.

“La unidad se consolida a razón de los intereses. Que deben estar por encima de los individuos. Hace meses yo llamé en el estado de Tlaxcala a la unidad y también a abrir los brazos a que construyéramos todos el segundo de la Cuarta Transformación”, dijo.

Tras tomar protesta, Rivera Rivera aseguró que recorrerá “calle por calle, barrio por barrio, comunidad por comunidad” como, dijo, lo ha hecho durante 29 años.

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Elecciones México 2027 Morena Tlaxcala

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