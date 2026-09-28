Ana Lilia Rivera: de dialogar con el EZLN a ser la apuesta de Morena para Tlaxcala 2027

¿Quién es Ana Lilia Rivera, aspirante de Morena para Tlaxcala?

Se define a sí misma como “mujer, madre y campesina”. Originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Comenzó su carrera política más de 30 años atrás, como activista cercana a movimientos de izquierda: muestra de ello es su participación como delegada en la Convención Nacional Democrática organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.





Militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) del 2000 al 2014, cuando dejó las filas del partido del ‘sol azteca’ para convertirse en una de las fundadoras de Morena, partido creado alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Es conocida como la ‘ senadora del maíz’ al tener como prioridad la defensa de la soberanía alimentaria y de las comunidades campesinas, así como la protección del maíz nativo frente a la implementación de cultivos transgénicos.

Cargos públicos y en Morena de Ana Lilia Rivera

-Diputada local en el Congreso del Estado de Tlaxcala (2008-2011).

-Senadora de la República por Tlaxcala (2018-2026, reelecta en 2024).

-Secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Tlaxcala en Morena.

-Secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos en Morena.

-Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

"Siempre fui puntera"

La nueva coordinadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera aseguró que desde hace un año ella fue la “puntero” en las encuestas en el estado. “En Tlaxcala siempre una puntera, no es desde ahora, fue por lo menos un año. Esa es la calidad moral con la que yo convocaré para que nos sentemos a dialogar”, sostuvo.