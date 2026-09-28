Criminalización del aborto: ocho estados sancionan hasta con seis años de prisión en México

¿Cuáles son los estados que penalizan el aborto voluntario?

Las entidades donde se criminaliza el aborto son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

Aguascalientes

Permite el aborto hasta las seis semanas de gestación. Después de ese periodo, sanciona con entre tres y seis meses de prisión, más de 500 a 1,000 días multa.

Durango

De uno a tres años de prisión y de 72 a 216 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Guanajuato

De seis meses hasta tres años de prisión y de cinco a 30 días de multa.

Morelos

De uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días multa. Puede ser sustituido por tratamiento médico y psicológico.



Nuevo León

De seis meses a un año de prisión.

Querétaro

De uno a tres años de prisión.

Sonora

De uno a seis años de prisión y 20 a 200 veces la UMA.

Tamaulipas

De uno a cinco años de prisión. La pena puede ser sustituida por tratamiento médico integral, salvo en caso de reincidencia.

En Durango y Morelos existen resoluciones judiciales que ordenan a los Congresos locales para eliminar la penalización total del aborto, sin embargo, aún no se legisla al respecto.

¿Hay avances?

El avance legislativo en México no se ha traducido necesariamente en un acceso efectivo y libre de estigmas para todas las mujeres, pese a que desde hace cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.