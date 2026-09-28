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México

Criminalización del aborto: ocho estados sancionan hasta con seis años de prisión en México

Sonora tiene la pena más alta en el país contra quien decide interrumpir un embarazo, seguido de Morelos y Tamaulipas.
lun 28 septiembre 2026 03:00 PM
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Una mujer joven muestra un cartel con la leyenda "quien elija maternar, que sea por deseo, no por obligación".
En México, todavía son ocho las entidades en donde una persona no puede decidir libremente interrumpir un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com )

Aunque la interrupción voluntaria del embarazo ya está despenalizada hasta las 12 semanas de gestación en 24 estados, en ocho entidades todavía existen disposiciones penales que contemplan cárcel para quienes aborten voluntariamente.

Las penas van desde los tres meses de prisión en Aguascalientes, donde es legal pero el plazo permitido para interrumpir un embarazo se redujo a seis semanas de gestación, hasta una máxima de seis años de cárcel en Sonora.

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¿Cuáles son los estados que penalizan el aborto voluntario?

Las entidades donde se criminaliza el aborto son Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

Aguascalientes

Permite el aborto hasta las seis semanas de gestación. Después de ese periodo, sanciona con entre tres y seis meses de prisión, más de 500 a 1,000 días multa.

Durango

De uno a tres años de prisión y de 72 a 216 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Guanajuato

De seis meses hasta tres años de prisión y de cinco a 30 días de multa.

Morelos

De uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días multa. Puede ser sustituido por tratamiento médico y psicológico.

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Nuevo León

De seis meses a un año de prisión.

Querétaro

De uno a tres años de prisión.

Sonora

De uno a seis años de prisión y 20 a 200 veces la UMA.

Tamaulipas

De uno a cinco años de prisión. La pena puede ser sustituida por tratamiento médico integral, salvo en caso de reincidencia.

En Durango y Morelos existen resoluciones judiciales que ordenan a los Congresos locales para eliminar la penalización total del aborto, sin embargo, aún no se legisla al respecto.

¿Hay avances?

El avance legislativo en México no se ha traducido necesariamente en un acceso efectivo y libre de estigmas para todas las mujeres, pese a que desde hace cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.

Mapa de México que muestra los estados donde aún no se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
Aunque 24 entidades permiten interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en siete esto es ilegal y una entidad lo limita hasta las seis semanas de gestación. (Gráfico: Elaboración propia)

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Flor Rodríguez, abogada y activista por los derechos de las mujeres con formación en derechos humanos, género y política, señaló en entrevista con CIMAC que el reto actual consiste en dejar de medir los avances únicamente a partir de las reformas legislativas y garantizar que el derecho pueda ejercerse en los servicios públicos de salud.

“Una cosa es la despenalización y otra es que se garantice la elección de las mujeres para poder gestar o sus derechos reproductivos”, dijo.

La especialista detalló que en algunas entidades continúan existiendo causales, límites y condiciones que determinan quién puede acceder al servicio y bajo qué circunstancias.

El caso de Aguascalientes resalta debido a que en 2023, tras un amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil, el Congreso local despenalizó el aborto hasta la semana doce. Sin embargo, ocho meses después dio marcha atrás y redujo el plazo a seis semanas.

Para Cirenia Celestino Ortega, defensora de los derechos humanos de las mujeres, es un límite en el que muchas mujeres ni siquiera saben todavía que están embarazadas y que no responde a ningún criterio científico ni de salud pública.

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El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tiene su origen en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en 1990.

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Aborto

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