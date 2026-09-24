Morena intenta cerrar filas en Guerrero tras críticas de Abelina López a Beatriz Mojica

“Reconocemos el trabajo y compromiso de todas y todos quienes construimos este movimiento. La unidad es y seguirá siendo nuestro camino”, publicó Montiel.

Me dio mucho gusto conversar con las compañeras @Beatriz_Mojica, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en #Guerrero, y nuestra querida @AbelinaLopezR.



Reconocemos el trabajo y compromiso de todas y todos quienes construimos este movimiento.



La… pic.twitter.com/Aup69mIAl3 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 24, 2026



El encuentro ocurre después de que López expresara públicamente su desacuerdo con la designación de Mojica. Tras el anuncio, la morenista calificó la decisión como un “parteaguas” y sostuvo que quienes celebraran el resultado estaban festejando, según sus palabras, una “crónica de una muerte anunciada”.

López también cuestionó las encuestas que llevaron a Mojica a encabezar el proceso interno. En ese momento afirmó que los resultados correspondían a “encuestas de papel” y contrapuso esos resultados con lo que llamó su “encuesta real”, en referencia a las más de 100,000 personas que, aseguró, la acompañaron durante actividades de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque manifestó su desacuerdo, López señaló entonces que respetaba a la dirigencia nacional de Morena y rechazó considerarse derrotada. “Traigo pueblo”, afirmó.

Mojica llama a la unidad

Días después de aquella confrontación pública, el mensaje de las dos morenistas cambió de tono.

Mojica informó que sostuvo un diálogo con Montiel y López, en el que, dijo, coincidieron en la necesidad de cuidar al movimiento y mantener la comunicación para favorecer la unidad.

La coordinadora estatal también destacó el trabajo de López al frente de Acapulco y su recorrido por Guerrero durante el proceso interno de Morena.

“Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está el interés del pueblo de Guerrero”, señaló Mojica.