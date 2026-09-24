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México

Morena intenta cerrar filas en Guerrero tras críticas de Abelina López a Beatriz Mojica

Tras cuestionar la designación de Beatriz Mojica, Abelina López se reúne con ella y Ariadna Montiel en un nuevo intento de Morena por cerrar filas en Guerrero rumbo a 2027.
jue 24 septiembre 2026 04:46 PM
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En la imagen se observa a Ariadna Montiel, a Abelina López y Beatriz Mojica posando frente a una bandera de Morena y otra de México.
Abelina López se había expresado en contra de la designación de Mojica como coordinadora. (Foto: Especial )

Luego de las diferencias que surgieron por la designación de Beatriz Mojica como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, la dirigencia de Morena difundió un encuentro entre la senadora con licencia y Abelina López, una de las aspirantes que cuestionó el resultado del proceso interno.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, compartió que conversó con Mojica y con la alcaldesa de Acapulco con licencia, y destacó el trabajo de ambas dentro del movimiento. En su mensaje, planteó que la unidad debe mantenerse como ruta del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

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“Reconocemos el trabajo y compromiso de todas y todos quienes construimos este movimiento. La unidad es y seguirá siendo nuestro camino”, publicó Montiel.


El encuentro ocurre después de que López expresara públicamente su desacuerdo con la designación de Mojica. Tras el anuncio, la morenista calificó la decisión como un “parteaguas” y sostuvo que quienes celebraran el resultado estaban festejando, según sus palabras, una “crónica de una muerte anunciada”.

López también cuestionó las encuestas que llevaron a Mojica a encabezar el proceso interno. En ese momento afirmó que los resultados correspondían a “encuestas de papel” y contrapuso esos resultados con lo que llamó su “encuesta real”, en referencia a las más de 100,000 personas que, aseguró, la acompañaron durante actividades de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque manifestó su desacuerdo, López señaló entonces que respetaba a la dirigencia nacional de Morena y rechazó considerarse derrotada. “Traigo pueblo”, afirmó.

Mojica llama a la unidad

Días después de aquella confrontación pública, el mensaje de las dos morenistas cambió de tono.

Mojica informó que sostuvo un diálogo con Montiel y López, en el que, dijo, coincidieron en la necesidad de cuidar al movimiento y mantener la comunicación para favorecer la unidad.

La coordinadora estatal también destacó el trabajo de López al frente de Acapulco y su recorrido por Guerrero durante el proceso interno de Morena.

“Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está el interés del pueblo de Guerrero”, señaló Mojica.

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Por su parte, Montiel destacó la conversación con ambas y reconoció la participación de quienes forman parte del movimiento, sin referirse directamente a las diferencias que surgieron tras la definición de la coordinación estatal.

El acercamiento ocurre mientras Morena comienza a perfilar su estructura rumbo a las elecciones de 2027, cuando Guerrero elegirá nuevamente gubernatura.

Abelina no compartió en sus redes sociales imágenes o información sobre el encuentro.

Mojica, de candidata perredista a coordinadora de Morena

Mojica llegó a la coordinación estatal después de una trayectoria de varias décadas en la izquierda mexicana.

Fue fundadora del PRD en 1989 y permaneció en ese partido durante tres décadas. En 2015 ocupó la Secretaría General y un año después asumió la presidencia nacional interina del partido, cargo que mantuvo hasta 2017.

En 2019 renunció al PRD por diferencias con su dirigencia respecto al movimiento encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Un año después se incorporó a Morena y en 2021 llegó al Congreso de Guerrero como diputada local.

La actual coordinadora estatal ya había buscado la gubernatura de Guerrero. Hace 11 años fue candidata de la coalición PRD-PT y quedó en segundo lugar.

Ahora, su designación como coordinadora de Morena la coloca nuevamente en la ruta hacia una candidatura al gobierno estatal.

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Morena Elecciones México 2027 Partidos políticos

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