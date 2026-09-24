Morena intenta cerrar filas en Guerrero tras críticas de Abelina López a Beatriz Mojica

“Reconocemos el trabajo y compromiso de todas y todos quienes construimos este movimiento. La unidad es y seguirá siendo nuestro camino”, publicó Montiel.
El encuentro ocurre después de que López expresara públicamente su desacuerdo con la designación de Mojica. Tras el anuncio, la morenista calificó la decisión como un “parteaguas” y sostuvo que quienes celebraran el resultado estaban festejando, según sus palabras, una “crónica de una muerte anunciada”.
López también cuestionó las encuestas que llevaron a Mojica a encabezar el proceso interno. En ese momento afirmó que los resultados correspondían a “encuestas de papel” y contrapuso esos resultados con lo que llamó su “encuesta real”, en referencia a las más de 100,000 personas que, aseguró, la acompañaron durante actividades de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque manifestó su desacuerdo, López señaló entonces que respetaba a la dirigencia nacional de Morena y rechazó considerarse derrotada. “Traigo pueblo”, afirmó.
Mojica llama a la unidad
Días después de aquella confrontación pública, el mensaje de las dos morenistas cambió de tono.
Mojica informó que sostuvo un diálogo con Montiel y López, en el que, dijo, coincidieron en la necesidad de cuidar al movimiento y mantener la comunicación para favorecer la unidad.
La coordinadora estatal también destacó el trabajo de López al frente de Acapulco y su recorrido por Guerrero durante el proceso interno de Morena.
“Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está el interés del pueblo de Guerrero”, señaló Mojica.